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Все службы в Курчатове, где располагается Курская АЭС, работают штатно

Все службы в Курчатове, где располагается Курская АЭС, работают штатно - РИА Новости, 09.08.2024

Все службы в Курчатове, где располагается Курская АЭС, работают штатно

Ситуация в Курчатове Курской области, где находится Курская АЭС, напряженная, но все службы работают в штатном режиме, сообщил глава города Курчатова Игорь... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:18

2024-08-09T12:18

2024-08-09T12:18

специальная военная операция на украине

курчатов

курская область

курская аэс

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безопасность

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Ситуация в Курчатове Курской области, где находится Курская АЭС, напряженная, но все службы работают в штатном режиме, сообщил глава города Курчатова Игорь Корпунков, его обращение опубликовано на странице администрации Курчатова в Telegram-канале. "Уважаемые курчатовцы!.. все службы, предприятия, в том числе администрация города, работают в штатном режиме. Я лично нахожусь в городе, на рабочем месте, ситуацию держу на контроле", - говорится в обращении Корпункова. Он призвал жителей не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информациям. Курская АЭС находится примерно в 70 километрах от границы с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20240808/magate-1965036337.html

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курчатов, курская область, курская аэс, россия, вооруженные силы украины, безопасность