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Все службы в Курчатове, где располагается Курская АЭС, работают штатно
Все службы в Курчатове, где располагается Курская АЭС, работают штатно - РИА Новости, 09.08.2024
Все службы в Курчатове, где располагается Курская АЭС, работают штатно
Ситуация в Курчатове Курской области, где находится Курская АЭС, напряженная, но все службы работают в штатном режиме, сообщил глава города Курчатова Игорь... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:18
2024-08-09T12:18
2024-08-09T12:18
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Ситуация в Курчатове Курской области, где находится Курская АЭС, напряженная, но все службы работают в штатном режиме, сообщил глава города Курчатова Игорь Корпунков, его обращение опубликовано на странице администрации Курчатова в Telegram-канале. "Уважаемые курчатовцы!.. все службы, предприятия, в том числе администрация города, работают в штатном режиме. Я лично нахожусь в городе, на рабочем месте, ситуацию держу на контроле", - говорится в обращении Корпункова. Он призвал жителей не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информациям. Курская АЭС находится примерно в 70 километрах от границы с Сумской областью Украины.
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Все службы в Курчатове, где располагается Курская АЭС, работают штатно
Глава Курчатова Корпунков: ситуация напряженная, но все службы работают штатно