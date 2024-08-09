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Все службы в Курчатове, где располагается Курская АЭС, работают штатно - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/aes-1965147714.html
Все службы в Курчатове, где располагается Курская АЭС, работают штатно
Все службы в Курчатове, где располагается Курская АЭС, работают штатно - РИА Новости, 09.08.2024
Все службы в Курчатове, где располагается Курская АЭС, работают штатно
Ситуация в Курчатове Курской области, где находится Курская АЭС, напряженная, но все службы работают в штатном режиме, сообщил глава города Курчатова Игорь... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:18
2024-08-09T12:18
специальная военная операция на украине
курчатов
курская область
курская аэс
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Ситуация в Курчатове Курской области, где находится Курская АЭС, напряженная, но все службы работают в штатном режиме, сообщил глава города Курчатова Игорь Корпунков, его обращение опубликовано на странице администрации Курчатова в Telegram-канале. "Уважаемые курчатовцы!.. все службы, предприятия, в том числе администрация города, работают в штатном режиме. Я лично нахожусь в городе, на рабочем месте, ситуацию держу на контроле", - говорится в обращении Корпункова. Он призвал жителей не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информациям. Курская АЭС находится примерно в 70 километрах от границы с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20240808/magate-1965036337.html
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курчатов, курская область, курская аэс, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курчатов, Курская область, Курская АЭС, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Все службы в Курчатове, где располагается Курская АЭС, работают штатно

Глава Курчатова Корпунков: ситуация напряженная, но все службы работают штатно

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКурская АЭС
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Курская АЭС. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Ситуация в Курчатове Курской области, где находится Курская АЭС, напряженная, но все службы работают в штатном режиме, сообщил глава города Курчатова Игорь Корпунков, его обращение опубликовано на странице администрации Курчатова в Telegram-канале.
"Уважаемые курчатовцы!.. все службы, предприятия, в том числе администрация города, работают в штатном режиме. Я лично нахожусь в городе, на рабочем месте, ситуацию держу на контроле", - говорится в обращении Корпункова.
Он призвал жителей не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информациям.
Курская АЭС находится примерно в 70 километрах от границы с Сумской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКурчатовКурская областьКурская АЭСРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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