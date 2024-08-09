https://ria.ru/20240809/aeroporty-1965311138.html

Российские аэропорты планируют полностью перевести на отечественное ПО

Российские аэропорты планируют полностью перевести на отечественное ПО - РИА Новости, 09.08.2024

Российские аэропорты планируют полностью перевести на отечественное ПО

Российские аэропорты планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T23:08

2024-08-09T23:08

2024-08-09T23:08

экономика

технологии

россия

максут шадаев

microsoft corporation

госдума рф

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские аэропорты планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция". "Конечно планируется", - сказал Шадаев, комментируя возможный переход аэропортов РФ на отечественное ПО на фоне последнего масштабного сбоя Microsoft. В июле начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания Crowd Strike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Российские компании, в том числе аэропорты, работающие на зарубежном ПО, столкнулись с небольшими проблемами в работе, были задержки рейсов. В июле комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры РФ на использование российского программного обеспечения в целях безопасности. Если он будет принят, то вступит в силу с 1 марта. По словам Шадаева, после принятия законопроекта каждое отраслевое ведомство разработает планы установления сроков внедрения каждого типового программного решения в зависимости от уровня его готовности.

https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960693113.html

https://ria.ru/20240719/sboy-1960665543.html

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экономика, технологии, россия, максут шадаев, microsoft corporation, госдума рф