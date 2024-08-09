https://ria.ru/20240809/aeroporty-1965311138.html
Российские аэропорты планируют полностью перевести на отечественное ПО
Российские аэропорты планируют полностью перевести на отечественное ПО - РИА Новости, 09.08.2024
Российские аэропорты планируют полностью перевести на отечественное ПО
Российские аэропорты планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T23:08
2024-08-09T23:08
2024-08-09T23:08
экономика
технологии
россия
максут шадаев
microsoft corporation
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964354794_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_99b8e74a29d064a0fd59ad53af979f8b.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские аэропорты планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция". "Конечно планируется", - сказал Шадаев, комментируя возможный переход аэропортов РФ на отечественное ПО на фоне последнего масштабного сбоя Microsoft. В июле начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания Crowd Strike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Российские компании, в том числе аэропорты, работающие на зарубежном ПО, столкнулись с небольшими проблемами в работе, были задержки рейсов. В июле комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры РФ на использование российского программного обеспечения в целях безопасности. Если он будет принят, то вступит в силу с 1 марта. По словам Шадаева, после принятия законопроекта каждое отраслевое ведомство разработает планы установления сроков внедрения каждого типового программного решения в зависимости от уровня его готовности.
https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960693113.html
https://ria.ru/20240719/sboy-1960665543.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964354794_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fefc1e911c8e13e4990b83fedc086c5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, максут шадаев, microsoft corporation, госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Microsoft Corporation, Госдума РФ
Российские аэропорты планируют полностью перевести на отечественное ПО
Глава Минцифры Шадаев: аэропорты России полностью перейдут на отечественное ПО
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские аэропорты планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция".
"Конечно планируется", - сказал Шадаев, комментируя возможный переход аэропортов РФ на отечественное ПО на фоне последнего масштабного сбоя Microsoft
.
В июле начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания Crowd Strike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Российские компании, в том числе аэропорты, работающие на зарубежном ПО, столкнулись с небольшими проблемами в работе, были задержки рейсов.
В июле комитет Госдумы
по информполитике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры РФ на использование российского программного обеспечения в целях безопасности. Если он будет принят, то вступит в силу с 1 марта.
По словам Шадаева, после принятия законопроекта каждое отраслевое ведомство разработает планы установления сроков внедрения каждого типового программного решения в зависимости от уровня его готовности.