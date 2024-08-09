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Российские аэропорты планируют полностью перевести на отечественное ПО - РИА Новости, 09.08.2024
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23:08 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/aeroporty-1965311138.html
Российские аэропорты планируют полностью перевести на отечественное ПО
Российские аэропорты планируют полностью перевести на отечественное ПО - РИА Новости, 09.08.2024
Российские аэропорты планируют полностью перевести на отечественное ПО
Российские аэропорты планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T23:08
2024-08-09T23:08
экономика
технологии
россия
максут шадаев
microsoft corporation
госдума рф
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские аэропорты планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция". "Конечно планируется", - сказал Шадаев, комментируя возможный переход аэропортов РФ на отечественное ПО на фоне последнего масштабного сбоя Microsoft. В июле начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания Crowd Strike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Российские компании, в том числе аэропорты, работающие на зарубежном ПО, столкнулись с небольшими проблемами в работе, были задержки рейсов. В июле комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры РФ на использование российского программного обеспечения в целях безопасности. Если он будет принят, то вступит в силу с 1 марта. По словам Шадаева, после принятия законопроекта каждое отраслевое ведомство разработает планы установления сроков внедрения каждого типового программного решения в зависимости от уровня его готовности.
https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960693113.html
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экономика, технологии, россия, максут шадаев, microsoft corporation, госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Microsoft Corporation, Госдума РФ
Российские аэропорты планируют полностью перевести на отечественное ПО

Глава Минцифры Шадаев: аэропорты России полностью перейдут на отечественное ПО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские аэропорты планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция".
"Конечно планируется", - сказал Шадаев, комментируя возможный переход аэропортов РФ на отечественное ПО на фоне последнего масштабного сбоя Microsoft.
Пассажиры в аэропорту Рима во время отмены или переноса рейсов из-за глобального сбоя - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
CrowdStrike устраняет проблему, которая привела к глобальному сбою
19 июля, 12:57
В июле начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания Crowd Strike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Российские компании, в том числе аэропорты, работающие на зарубежном ПО, столкнулись с небольшими проблемами в работе, были задержки рейсов.
В июле комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры РФ на использование российского программного обеспечения в целях безопасности. Если он будет принят, то вступит в силу с 1 марта.
По словам Шадаева, после принятия законопроекта каждое отраслевое ведомство разработает планы установления сроков внедрения каждого типового программного решения в зависимости от уровня его готовности.
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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19 июля, 11:40
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМаксут ШадаевMicrosoft CorporationГосдума РФ
 
 
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