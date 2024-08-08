За сутки в Газе от израильских ударов погибли более 20 человек
Минздрав Газы: за сутки из-за израильских ударов погибли 22 человека, 77 ранены
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
КАИР, 8 авг - РИА Новости. Двадцать два человека погибли, 77 пострадали в секторе Газа за последние сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения анклава.
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"В последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 22 погибших и 77 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава Газы.
В заявлении отмечается, что число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 39 699, пострадали более 91,7 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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