https://ria.ru/20240808/zhertvy-1964931693.html

За сутки в Газе от израильских ударов погибли более 20 человек

За сутки в Газе от израильских ударов погибли более 20 человек - РИА Новости, 08.08.2024

За сутки в Газе от израильских ударов погибли более 20 человек

Двадцать два человека погибли, 77 пострадали в секторе Газа за последние сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:34

2024-08-08T14:34

2024-08-08T14:34

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КАИР, 8 авг - РИА Новости. Двадцать два человека погибли, 77 пострадали в секторе Газа за последние сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения анклава. "В последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 22 погибших и 77 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава Газы. В заявлении отмечается, что число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 39 699, пострадали более 91,7 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240808/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

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Наталья Макарова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году