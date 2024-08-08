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Зеленский хочет показать хозяевам свою дееспособность, заявили в Совфеде - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 08.08.2024 (обновлено: 15:55 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/zelenskij-1964956038.html
Зеленский хочет показать хозяевам свою дееспособность, заявили в Совфеде
Зеленский хочет показать хозяевам свою дееспособность, заявили в Совфеде - РИА Новости, 08.08.2024
Зеленский хочет показать хозяевам свою дееспособность, заявили в Совфеде
Владимир Зеленский пытается показать свою дееспособность западным хозяевам, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:51
2024-08-08T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
киев
владимир зеленский
григорий карасин
валерий герасимов
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается показать свою дееспособность западным хозяевам, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя ситуацию с попыткой захвата ВСУ территории в Курской области. "Наглое массированное вторжение ВСУ в Курскую область обнажило кровожадную суть нынешнего режима в Киеве. Понятно, чего добивается этой провокацией Зеленский. Ему сейчас чрезвычайно важно показать западным хозяевам собственную дееспособность", - написал он в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что боевики ВСУ не останавливаются перед убийством гражданских в "традициях украинских нацистов времен Второй мировой войны". "Чем страшнее преступления, считают в Киеве, тем более решительными выглядят их действия в глазах кураторов из США и НАТО. Значит, можно громче завывать на тему новых поставок современных вооружений и многомиллиардных дотаций. Действия эти подлые и вызывают гнев и возмущение. За содеянное придётся отвечать!", - подчеркнул Карасин. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 05.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. -0-
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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в мире, курская область, россия, киев, владимир зеленский, григорий карасин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, совет федерации рф, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Григорий Карасин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, НАТО
Зеленский хочет показать хозяевам свою дееспособность, заявили в Совфеде

Сенатор об атаке на Курскую область: Зеленский хочет показать дееспособность

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается показать свою дееспособность западным хозяевам, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя ситуацию с попыткой захвата ВСУ территории в Курской области.
«
"Наглое массированное вторжение ВСУ в Курскую область обнажило кровожадную суть нынешнего режима в Киеве. Понятно, чего добивается этой провокацией Зеленский. Ему сейчас чрезвычайно важно показать западным хозяевам собственную дееспособность", - написал он в своем телеграм-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
7 августа, 08:00
Сенатор отметил, что боевики ВСУ не останавливаются перед убийством гражданских в "традициях украинских нацистов времен Второй мировой войны".
«
"Чем страшнее преступления, считают в Киеве, тем более решительными выглядят их действия в глазах кураторов из США и НАТО. Значит, можно громче завывать на тему новых поставок современных вооружений и многомиллиардных дотаций. Действия эти подлые и вызывают гнев и возмущение. За содеянное придётся отвечать!", - подчеркнул Карасин.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 05.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. -0-
Уничтожение двух ЗРК Бук-М1 ВСУ с применением ОТРК Искандер - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В ООН назвали атаку ВСУ на Курскую область эскалацией
7 августа, 19:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияКиевВладимир ЗеленскийГригорий КарасинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФНАТО
 
 
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