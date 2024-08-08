https://ria.ru/20240808/zelenskij-1964956038.html

Зеленский хочет показать хозяевам свою дееспособность, заявили в Совфеде

Зеленский хочет показать хозяевам свою дееспособность, заявили в Совфеде - РИА Новости, 08.08.2024

Зеленский хочет показать хозяевам свою дееспособность, заявили в Совфеде

Владимир Зеленский пытается показать свою дееспособность западным хозяевам, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:51

2024-08-08T15:51

2024-08-08T15:55

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается показать свою дееспособность западным хозяевам, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя ситуацию с попыткой захвата ВСУ территории в Курской области. "Наглое массированное вторжение ВСУ в Курскую область обнажило кровожадную суть нынешнего режима в Киеве. Понятно, чего добивается этой провокацией Зеленский. Ему сейчас чрезвычайно важно показать западным хозяевам собственную дееспособность", - написал он в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что боевики ВСУ не останавливаются перед убийством гражданских в "традициях украинских нацистов времен Второй мировой войны". "Чем страшнее преступления, считают в Киеве, тем более решительными выглядят их действия в глазах кураторов из США и НАТО. Значит, можно громче завывать на тему новых поставок современных вооружений и многомиллиардных дотаций. Действия эти подлые и вызывают гнев и возмущение. За содеянное придётся отвечать!", - подчеркнул Карасин. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 05.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. -0-

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

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