Зеленский хочет показать хозяевам свою дееспособность, заявили в Совфеде
Сенатор об атаке на Курскую область: Зеленский хочет показать дееспособность
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается показать свою дееспособность западным хозяевам, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя ситуацию с попыткой захвата ВСУ территории в Курской области.
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"Наглое массированное вторжение ВСУ в Курскую область обнажило кровожадную суть нынешнего режима в Киеве. Понятно, чего добивается этой провокацией Зеленский. Ему сейчас чрезвычайно важно показать западным хозяевам собственную дееспособность", - написал он в своем телеграм-канале.
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Сенатор отметил, что боевики ВСУ не останавливаются перед убийством гражданских в "традициях украинских нацистов времен Второй мировой войны".
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"Чем страшнее преступления, считают в Киеве, тем более решительными выглядят их действия в глазах кураторов из США и НАТО. Значит, можно громче завывать на тему новых поставок современных вооружений и многомиллиардных дотаций. Действия эти подлые и вызывают гнев и возмущение. За содеянное придётся отвечать!", - подчеркнул Карасин.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 05.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. -0-
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