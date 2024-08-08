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Зеленский отчитался перед США после атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/zelenskij-1964923599.html
Зеленский отчитался перед США после атаки ВСУ в Курской области
Зеленский отчитался перед США после атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Зеленский отчитался перед США после атаки ВСУ в Курской области
Владимир Зеленский после атаки ВСУ в Курской области отчитался перед представителями конгресса США. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:06
2024-08-08T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
курская область
сша
владимир зеленский
руслан стефанчук
валерий герасимов
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после атаки ВСУ в Курской области отчитался перед представителями конгресса США. &quot;Встретился с двухпартийной делегацией палаты представителей США. Говорили о защите нашего государства и других ценностей... Ключевые акценты - это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну&quot;, - написал Зеленский в своем Telegram-канале.В офисе Зеленского уточнили, что в составе делегации конгрессменов были Дональд Норкросс, Селеста Малой, Джеймс Панетти. Во время встречи с ними Зеленский подробно обсудил усиление обороноспособности Украины и первоочередные потребности украинских войск. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук во время встречи с конгрессменами США отметил важность снятия всех ограничений на использование оружия партнеров для поражения военных объектов РФ. "В то же время крайне важно усиление ПВО Украины. Отдельно отметил важность поступления первых самолетов F-16 на Украину. Это решение существенно усилило обороноспособность Украины", - приводит слова Стефанчука Telegram-канал Верховной рады. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов накануне заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление в Курской области с целью захвата территории, но их продвижение было остановлено. Приграничный город Суджа подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20240807/vsu-1964764721.html
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в мире, украина, курская область, сша, владимир зеленский, руслан стефанчук, валерий герасимов, вооруженные силы украины, верховная рада украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курская область, США, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, F-16
Зеленский отчитался перед США после атаки ВСУ в Курской области

Зеленский отчитался перед конгрессменами США после атаки ВСУ в Курской области

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после атаки ВСУ в Курской области отчитался перед представителями конгресса США.
«

"Встретился с двухпартийной делегацией палаты представителей США. Говорили о защите нашего государства и других ценностей... Ключевые акценты - это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

В офисе Зеленского уточнили, что в составе делегации конгрессменов были Дональд Норкросс, Селеста Малой, Джеймс Панетти. Во время встречи с ними Зеленский подробно обсудил усиление обороноспособности Украины и первоочередные потребности украинских войск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук во время встречи с конгрессменами США отметил важность снятия всех ограничений на использование оружия партнеров для поражения военных объектов РФ. "В то же время крайне важно усиление ПВО Украины. Отдельно отметил важность поступления первых самолетов F-16 на Украину. Это решение существенно усилило обороноспособность Украины", - приводит слова Стефанчука Telegram-канал Верховной рады.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов накануне заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление в Курской области с целью захвата территории, но их продвижение было остановлено. Приграничный город Суджа подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКурская областьСШАВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныF-16
 
 
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