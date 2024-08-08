https://ria.ru/20240808/zelenskij-1964923599.html

Зеленский отчитался перед США после атаки ВСУ в Курской области

Зеленский отчитался перед США после атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Зеленский отчитался перед США после атаки ВСУ в Курской области

Владимир Зеленский после атаки ВСУ в Курской области отчитался перед представителями конгресса США. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:06

2024-08-08T14:06

2024-08-08T14:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

курская область

сша

владимир зеленский

руслан стефанчук

валерий герасимов

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после атаки ВСУ в Курской области отчитался перед представителями конгресса США. "Встретился с двухпартийной делегацией палаты представителей США. Говорили о защите нашего государства и других ценностей... Ключевые акценты - это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.В офисе Зеленского уточнили, что в составе делегации конгрессменов были Дональд Норкросс, Селеста Малой, Джеймс Панетти. Во время встречи с ними Зеленский подробно обсудил усиление обороноспособности Украины и первоочередные потребности украинских войск. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук во время встречи с конгрессменами США отметил важность снятия всех ограничений на использование оружия партнеров для поражения военных объектов РФ. "В то же время крайне важно усиление ПВО Украины. Отдельно отметил важность поступления первых самолетов F-16 на Украину. Это решение существенно усилило обороноспособность Украины", - приводит слова Стефанчука Telegram-канал Верховной рады. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов накануне заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление в Курской области с целью захвата территории, но их продвижение было остановлено. Приграничный город Суджа подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240807/vsu-1964764721.html

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в мире, украина, курская область, сша, владимир зеленский, руслан стефанчук, валерий герасимов, вооруженные силы украины, верховная рада украины, f-16