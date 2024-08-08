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Первое заседание по делу о геноциде народов СССР прошло в Тульской области - РИА Новости, 08.08.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
17:39 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/zasedanie-1964999415.html
Первое заседание по делу о геноциде народов СССР прошло в Тульской области
Первое заседание по делу о геноциде народов СССР прошло в Тульской области - РИА Новости, 08.08.2024
Первое заседание по делу о геноциде народов СССР прошло в Тульской области
В четверг состоялось первое выездное заседание Тульского областного суда по делу о геноциде советского народа нацистами и их пособниками на территории Тульской... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:39
2024-08-08T17:39
тульская область
игорь краснов
дмитрий миляев
тульский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В четверг состоялось первое выездное заседание Тульского областного суда по делу о геноциде советского народа нацистами и их пособниками на территории Тульской области в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального правительства. Рассмотрение началось по иску прокурора Тульской области. Он был подготовлен по указанию генерального прокурора РФ Игоря Краснова в рамках масштабного проекта "Без срока давности". "В этом году Тульская область отметит 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Я считаю, что сегодня, когда враг ведет против нашей страны информационную войну, искажая историю, для нас очень важно продолжать досконально изучать все обстоятельства бесчеловечных преступлений, совершенных фашистами во времена Великой Отечественной войны. Я уверен, что каждый житель понимает, как важно сохранять и защищать историческую память о подвигах наших предков, о страшных трагедиях тех лет и никогда не давать такому повториться", - подчеркнул врио губернатора Дмитрий Миляев, его слова приводит пресс-служба. Глава региона отметил, что была проделана огромная работа: проанализированы архивные документы, найдены свидетели, к делу привлечены краеведы, поисковики и различные профильные специалисты. Он поблагодарил сотрудников и руководство прокуратуры Тульской области, региональное Управление ФСБ России по Тульской области и региональный Следственный комитет за этот труд. Прокуроры проанализировали документы государственного архива региона и рассекреченных материалов УФСБ России по Тульской области. Также они опросили краеведов, поисковиков и живых свидетелей преступлений фашистов в период оккупации региона. В ходе заседания прокурор Тульской области Александр Грицаенко представил ключевые факты и призвал признать их военными преступлениями и преступлениями против человечности. "Признание факта геноцида поможет нам сохранить память о жертвах войны, предотвратить повторение страшных событий прошлого и построить более справедливое и мирное будущее", – отметил Грицаенко. По доверенности Миляева в заседании приняла участие министр культуры региона Татьяна Рыбкина. Она возглавляла рабочую группу по вопросам содействия реализации проекта "Без срока давности". Министр рассказала, что к работе были привлечены большие ресурсы Тульского государственного архива, Областной библиотеки и Военно-исторического музея, а также заинтересованные органы власти. Кроме того, привлекались историки, краеведы, волонтеры и поисковые отряды. Итогом этой работы стало выявление фактов преступлений нацистов и их пособников против мирного населения и пленных красноаармейцев, а также 22-й том сборника архивных документов "Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Тульская область". Книга размещена в свободном доступе на сайте "Живи и помни".
https://ria.ru/20240802/milyaev-1963710348.html
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игорь краснов, дмитрий миляев, тульский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945)
Тульская область, Игорь Краснов, Дмитрий Миляев, Тульский областной суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Великая Отечественная война (1941-1945)

Первое заседание по делу о геноциде народов СССР прошло в Тульской области

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиПервое заседание по делу о геноциде народов СССР прошло в Тульской области
Первое заседание по делу о геноциде народов СССР прошло в Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В четверг состоялось первое выездное заседание Тульского областного суда по делу о геноциде советского народа нацистами и их пособниками на территории Тульской области в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Рассмотрение началось по иску прокурора Тульской области. Он был подготовлен по указанию генерального прокурора РФ Игоря Краснова в рамках масштабного проекта "Без срока давности".
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"В этом году Тульская область отметит 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Я считаю, что сегодня, когда враг ведет против нашей страны информационную войну, искажая историю, для нас очень важно продолжать досконально изучать все обстоятельства бесчеловечных преступлений, совершенных фашистами во времена Великой Отечественной войны. Я уверен, что каждый житель понимает, как важно сохранять и защищать историческую память о подвигах наших предков, о страшных трагедиях тех лет и никогда не давать такому повториться", - подчеркнул врио губернатора Дмитрий Миляев, его слова приводит пресс-служба.
Глава региона отметил, что была проделана огромная работа: проанализированы архивные документы, найдены свидетели, к делу привлечены краеведы, поисковики и различные профильные специалисты. Он поблагодарил сотрудников и руководство прокуратуры Тульской области, региональное Управление ФСБ России по Тульской области и региональный Следственный комитет за этот труд.
Прокуроры проанализировали документы государственного архива региона и рассекреченных материалов УФСБ России по Тульской области. Также они опросили краеведов, поисковиков и живых свидетелей преступлений фашистов в период оккупации региона.
В ходе заседания прокурор Тульской области Александр Грицаенко представил ключевые факты и призвал признать их военными преступлениями и преступлениями против человечности.
"Признание факта геноцида поможет нам сохранить память о жертвах войны, предотвратить повторение страшных событий прошлого и построить более справедливое и мирное будущее", – отметил Грицаенко.
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По доверенности Миляева в заседании приняла участие министр культуры региона Татьяна Рыбкина. Она возглавляла рабочую группу по вопросам содействия реализации проекта "Без срока давности". Министр рассказала, что к работе были привлечены большие ресурсы Тульского государственного архива, Областной библиотеки и Военно-исторического музея, а также заинтересованные органы власти. Кроме того, привлекались историки, краеведы, волонтеры и поисковые отряды. Итогом этой работы стало выявление фактов преступлений нацистов и их пособников против мирного населения и пленных красноаармейцев, а также 22-й том сборника архивных документов "Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Тульская область". Книга размещена в свободном доступе на сайте "Живи и помни".
 
Тульская областьИгорь КрасновДмитрий МиляевТульский областной судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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