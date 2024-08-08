https://ria.ru/20240808/zarplaty-1964798755.html

Названы профессии с самыми низкими зарплатами в России

Названы профессии с самыми низкими зарплатами в России - РИА Новости, 08.08.2024

Названы профессии с самыми низкими зарплатами в России

Наименьшие заработные платы в России получают дворники - 32,6 тысячи рублей, уборщики - 37,3 тысячи рублей, воспитатели и няни - 40,5 тысячи рублей, а также... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T02:27

2024-08-08T02:27

2024-08-08T02:27

общество

россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Наименьшие заработные платы в России получают дворники - 32,6 тысячи рублей, уборщики - 37,3 тысячи рублей, воспитатели и няни - 40,5 тысячи рублей, а также учителя - 41,9 тысячи рублей, свидетельствуют данные сервиса Headhunter, собранные для РИА Новости. "Самый скромный доход сегодня предлагают дворникам (32,6 тысячи рублей) - в 2,3 раза ниже среднего по стране, уборщикам (37,3 тысячи рублей) - в два раза ниже среднего по стране, воспитателям и няням (40,5 тысячи рублей), учителям (41,9 тысячи рублей) и мерчандайзерам (43,9 тысячи рублей)", - говорится в сообщении сервиса. Отмечается, что медиана зарплат в России сегодня составляет 70-75 тысяч рублей. Помимо этих профессий в список с самыми низкими зарплатами вошли артист с доходом в 45,6 тысячи рублей, психолог (45,6 тысячи рублей), охранник (47,3 тысячи рублей), кассир-операционист (48,4 тысячи рублей) и другие. "В целом в топ-25 специализаций с самой низкой оплатой труда чаще всего попадали те роли, которые не требуют профессионального образования и/или специфических навыков, квалификации, либо те, на кого сегодня нет повышенного спроса", - объяснили в сервисе.

https://ria.ru/20240803/zarplaty-1963806438.html

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общество, россия