https://ria.ru/20240808/zakon-1964956779.html
Путин подписал закон о лишении свободы за повторную пропаганду наркотиков
Путин подписал закон о лишении свободы за повторную пропаганду наркотиков - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о лишении свободы за повторную пропаганду наркотиков
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за повторную пропаганду наркотиков в интернете, нарушитель может быть... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:54
2024-08-08T15:54
2024-08-08T15:54
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за повторную пропаганду наркотиков в интернете, нарушитель может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно документу, повторная пропаганда наркотических средств в интернете, если нарушение совершенно два раза за год, будет наказываться либо штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. Также может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.Кроме того, согласно новому законодательству, за данные нарушения можно будет получить до двух лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.
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владимир путин, россия
Путин подписал закон о лишении свободы за повторную пропаганду наркотиков
Путин подписал закон о лишении свободы за повторную пропаганду наркотиков в Сети
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за повторную пропаганду наркотиков в интернете, нарушитель может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, повторная пропаганда наркотических средств в интернете, если нарушение совершенно два раза за год, будет наказываться либо штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. Также может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.
Кроме того, согласно новому законодательству, за данные нарушения можно будет получить до двух лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.
Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.