https://ria.ru/20240808/zaderzhanie-1964988072.html

В Петербурге задержали мужчину, прикрывавшего наготу нацистской символикой

В Петербурге задержали мужчину, прикрывавшего наготу нацистской символикой - РИА Новости, 08.08.2024

В Петербурге задержали мужчину, прикрывавшего наготу нацистской символикой

Правоохранители задержали петербуржца, который прогуливался по улице Рубинштейна в историческом центре, прикрывая наготу только подобием набедренной повязки из... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:01

2024-08-08T17:01

2024-08-08T17:01

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Правоохранители задержали петербуржца, который прогуливался по улице Рубинштейна в историческом центре, прикрывая наготу только подобием набедренной повязки из бумаги с нацистской символикой. В четверг в некоторых Telegram-каналах и социальных сетях появилось видео, на котором по центру Петербурга гуляет голый мужчина, нагота которого прикрыта спереди подобием бумажной набедренной повязки. По информации Baza, на бумаге присутствовал герб Украины, а сам мужчина в ходе прогулки кричал про Курск, сопровождая выкрики проукраинскими лозунгами. Как информирует пресс-служба регионального главка МВД РФ, открытая демонстрация петербуржцем нацистской символики имела место около 20.00 в среду около дома №1 на улице Рубинштейна. "В 20.15 в помещении ресторана быстрого питания в доме 2/45 по улице Рубинштейна полицейские задержали 36-летнего менеджера отдела продаж автосервиса. Мужчина доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики", – говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240618/sud-1953604637.html

https://ria.ru/20231220/simvolika-1917074490.html

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происшествия, санкт-петербург, украина, россия