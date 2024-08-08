Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали мужчину, прикрывавшего наготу нацистской символикой - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/zaderzhanie-1964988072.html
В Петербурге задержали мужчину, прикрывавшего наготу нацистской символикой
В Петербурге задержали мужчину, прикрывавшего наготу нацистской символикой - РИА Новости, 08.08.2024
В Петербурге задержали мужчину, прикрывавшего наготу нацистской символикой
Правоохранители задержали петербуржца, который прогуливался по улице Рубинштейна в историческом центре, прикрывая наготу только подобием набедренной повязки из... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:01
2024-08-08T17:01
происшествия
санкт-петербург
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964986147_0:0:1039:584_1920x0_80_0_0_8d75844106f9f6361cb123c0e96643f5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Правоохранители задержали петербуржца, который прогуливался по улице Рубинштейна в историческом центре, прикрывая наготу только подобием набедренной повязки из бумаги с нацистской символикой. В четверг в некоторых Telegram-каналах и социальных сетях появилось видео, на котором по центру Петербурга гуляет голый мужчина, нагота которого прикрыта спереди подобием бумажной набедренной повязки. По информации Baza, на бумаге присутствовал герб Украины, а сам мужчина в ходе прогулки кричал про Курск, сопровождая выкрики проукраинскими лозунгами. Как информирует пресс-служба регионального главка МВД РФ, открытая демонстрация петербуржцем нацистской символики имела место около 20.00 в среду около дома №1 на улице Рубинштейна. "В 20.15 в помещении ресторана быстрого питания в доме 2/45 по улице Рубинштейна полицейские задержали 36-летнего менеджера отдела продаж автосервиса. Мужчина доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики", – говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключили в ГУМВД.
https://ria.ru/20240618/sud-1953604637.html
https://ria.ru/20231220/simvolika-1917074490.html
санкт-петербург
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964986147_85:0:894:607_1920x0_80_0_0_10b463c654c3496b177d3f201c5e0da4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, украина, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Украина, Россия
В Петербурге задержали мужчину, прикрывавшего наготу нацистской символикой

Полиция задержала петербуржца, прикрывавшего наготу нацистской символикой

© Фонтанка SPB Online/TelegramМужчина бегает в обнаженном виде по улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге
Мужчина бегает в обнаженном виде по улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фонтанка SPB Online/Telegram
Мужчина бегает в обнаженном виде по улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Правоохранители задержали петербуржца, который прогуливался по улице Рубинштейна в историческом центре, прикрывая наготу только подобием набедренной повязки из бумаги с нацистской символикой.
В четверг в некоторых Telegram-каналах и социальных сетях появилось видео, на котором по центру Петербурга гуляет голый мужчина, нагота которого прикрыта спереди подобием бумажной набедренной повязки. По информации Baza, на бумаге присутствовал герб Украины, а сам мужчина в ходе прогулки кричал про Курск, сопровождая выкрики проукраинскими лозунгами.
Полицейский автозак - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Москвича арестовали за татуировки в виде свастики
18 июня, 11:13
Как информирует пресс-служба регионального главка МВД РФ, открытая демонстрация петербуржцем нацистской символики имела место около 20.00 в среду около дома №1 на улице Рубинштейна.
«
"В 20.15 в помещении ресторана быстрого питания в доме 2/45 по улице Рубинштейна полицейские задержали 36-летнего менеджера отдела продаж автосервиса. Мужчина доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики", – говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключили в ГУМВД.
В Киеве молодые люди развернули нацистский флаг со свастикой. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В Киеве завели дело из-за распространения подростками нацистской символики
20 декабря 2023, 19:34
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала