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YouTube перестал работать у россиян на компьютерах - РИА Новости, 08.08.2024
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11:28 08.08.2024 (обновлено: 13:54 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/youtube-1964868844.html
YouTube перестал работать у россиян на компьютерах
YouTube перестал работать у россиян на компьютерах - РИА Новости, 08.08.2024
YouTube перестал работать у россиян на компьютерах
Видеохостинг YouTube перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет пользователя об отсутствии соединения, передает РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:28
2024-08-08T13:54
дмитрий песков
александр хинштейн
youtube
технологии
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Видеохостинг YouTube перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет пользователя об отсутствии соединения, передает корреспондент РИА Новости. Так, независимо от провайдера домашнего интернета, сайт не загружается, у части пользователей выдает ошибку, некоторые наблюдают "бесконечную" загрузку. Тех, кто все-таки смог зайти на сайт, видеохостинг уведомляет об отсутствии интернета и просит проверить подключение к нему. По данным сервиса "Сбой.рф", на 11:20 мск насчитывается почти пять тысяч жалоб на работу YouTube. РИА Новости направило запросы в Роскомнадзор и Google. В начале августа видео на видеохостинге YouTube в России еще воспроизводились с компьютера в высоком качестве — Full HD и 4к, проблем с загрузкой контента не наблюдалось. Ранее "Ростелеком" сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в России. Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Как сообщал РИА Новости Google, компания уведомлена, что некоторые россияне не могут получить доступ к YouTube, но проблема не на стороне видеохостинга и это не результат технического сбоя.
https://ria.ru/20240807/youtube-1964716351.html
https://ria.ru/20240806/vk-1964423305.html
https://ria.ru/20240806/openai-1964404112.html
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дмитрий песков, александр хинштейн, youtube, технологии
Дмитрий Песков, Александр Хинштейн, YouTube, Технологии
YouTube перестал работать у россиян на компьютерах

YouTube перестал работать у россиян на компьютерах, выдает ошибку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Видеохостинг YouTube перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет пользователя об отсутствии соединения, передает корреспондент РИА Новости.
Так, независимо от провайдера домашнего интернета, сайт не загружается, у части пользователей выдает ошибку, некоторые наблюдают "бесконечную" загрузку. Тех, кто все-таки смог зайти на сайт, видеохостинг уведомляет об отсутствии интернета и просит проверить подключение к нему. По данным сервиса "Сбой.рф", на 11:20 мск насчитывается почти пять тысяч жалоб на работу YouTube.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
После замедления YouTube выросло число загружаемых на NUUM видео
7 августа, 17:19
РИА Новости направило запросы в Роскомнадзор и Google.
В начале августа видео на видеохостинге YouTube в России еще воспроизводились с компьютера в высоком качестве — Full HD и 4к, проблем с загрузкой контента не наблюдалось.
Ранее "Ростелеком" сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в России.
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В VK сообщили о росте числа скачиваний "VK Видео" после замедления YouTube
6 августа, 14:47
Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
Как сообщал РИА Новости Google, компания уведомлена, что некоторые россияне не могут получить доступ к YouTube, но проблема не на стороне видеохостинга и это не результат технического сбоя.
Отражение логотипа видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Авторы роликов на YouTube подали в суд на OpenAI за обучение на них ИИ
6 августа, 14:04
 
Дмитрий ПесковАлександр ХинштейнYouTubeТехнологии
 
 
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