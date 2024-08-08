https://ria.ru/20240808/youtube-1964868844.html

YouTube перестал работать у россиян на компьютерах

YouTube перестал работать у россиян на компьютерах - РИА Новости, 08.08.2024

YouTube перестал работать у россиян на компьютерах

Видеохостинг YouTube перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет пользователя об отсутствии соединения, передает РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:28

2024-08-08T11:28

2024-08-08T13:54

дмитрий песков

александр хинштейн

youtube

технологии

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Видеохостинг YouTube перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет пользователя об отсутствии соединения, передает корреспондент РИА Новости. Так, независимо от провайдера домашнего интернета, сайт не загружается, у части пользователей выдает ошибку, некоторые наблюдают "бесконечную" загрузку. Тех, кто все-таки смог зайти на сайт, видеохостинг уведомляет об отсутствии интернета и просит проверить подключение к нему. По данным сервиса "Сбой.рф", на 11:20 мск насчитывается почти пять тысяч жалоб на работу YouTube. РИА Новости направило запросы в Роскомнадзор и Google. В начале августа видео на видеохостинге YouTube в России еще воспроизводились с компьютера в высоком качестве — Full HD и 4к, проблем с загрузкой контента не наблюдалось. Ранее "Ростелеком" сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в России. Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Как сообщал РИА Новости Google, компания уведомлена, что некоторые россияне не могут получить доступ к YouTube, но проблема не на стороне видеохостинга и это не результат технического сбоя.

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https://ria.ru/20240806/openai-1964404112.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дмитрий песков, александр хинштейн, youtube, технологии