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Выплаты ветеранам труда вернули в полном объеме в Самарской области

Выплаты ветеранам труда вернули в полном объеме в Самарской области - РИА Новости, 08.08.2024

Выплаты ветеранам труда вернули в полном объеме в Самарской области

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев распорядился вернуть ежемесячные выплаты ветеранам труда, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:17

2024-08-08T19:17

2024-08-08T19:17

самарская область

вячеслав федорищев

мрот

социальные выплаты

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев распорядился вернуть ежемесячные выплаты ветеранам труда, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующее решение глава области озвучил в ходе отчетно-выборного собрания ассоциации "Союз работодателей Самарской области", а также Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. "Самарская область – это сильный индустриальный регион. Мы сильны своей экономикой, производством, людьми, которые работают на наших предприятиях. Я хотел бы поблагодарить руководителей Союза за активную работу на благо региона, за участие в решении приоритетных вопросов социально-экономического развития, касающихся социально-трудовых отношений, развития деловой среды, улучшения инвестиционного климата", – цитирует пресс-служба слова Федорищева. В Ассоциации на сегодняшний день входят 122 стратегические системообразующие предприятия регионального и федерального уровня, а также компании малого и среднего бизнеса, научные, образовательные учреждения с общим количеством работающих около 200 тысяч человек. Союз работодателей с момента своего образования – с 1996 года – объединяет представителей ведущих отраслей экономики, пояснили в пресс-службе. Ключевым направлением взаимодействия ассоциации с правительством Самарской области, органами местного самоуправления и профсоюзами является работа в сфере социального партнерства. Важное место в сохранении и упрочении стабильности принадлежит трехсторонним комиссиям, которые обеспечивают регулирование социально-трудовых отношений. Именно там закладываются такие стратегически важные задачи, как стимулирование открытия новых производств, отстаивание интересов работодателей, обеспечение эффективной занятости населения, установление минимальной заработной платы, создание безопасных и здоровых условий труда, социальных гарантий. За истекший период дважды между Правительством Самарской области, Областным союзом "Федерация профсоюзов Самарской области" и Ассоциацией "Союз работодателей Самарской области" заключались соглашения о регулировании социально-трудовых отношений: в ноябре 2020 года и в декабре 2023 года. К сегодняшнему дню подготовлено еще два дополнительных соглашения. Первым документом был закреплен минимальный размер заработной платы для всех работников организаций внебюджетной сферы. К действующему МРОТ, сейчас он составляет 19 242 рубля, был применен повышающий коэффициент. Теперь в Самарской области минимальная заработная плата составит 20 204 рубля. "Также утвердили, что с 1 января 2025 года 25 тысячам жителям Самарской области вернут ежемесячные выплаты за звание "Ветеран труда". В 2017 году был введен "порог" размера пенсии, дающего право для назначения и получения денежной суммы. Теперь его не будет. Кроме того, специалистам предприятий оборонно-промышленного комплекса будет предложено санаторно-курортное оздоровление. Субсидировать его будет область. Дополнительные меры поддержки предусмотрели для специалистов скорой помощи, социальных работников на селе, выпускников аграрных ссузов и вузов", – добавил Федорищев. Вторым соглашением утвердили социальный стандарт поддержки участников СВО и членов их семей. "Это позволит сохранить для наших защитников социально-трудовые гарантии и укрепить действующие меры помощи. Участники специальной военной операции и их родные должны быть уверены в том, что мы окажем им всю необходимую помощь и заботу", – отметил глава региона.

https://ria.ru/20240725/professii-1962051031.html

https://ria.ru/20240111/migranty-1920795292.html

https://ria.ru/20240606/evrokhim-1951180096.html

самарская область

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Алёна Пава

самарская область, вячеслав федорищев, мрот, социальные выплаты