Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило правила выплаты отправляющимся на СВО контрактникам - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 08.08.2024 (обновлено: 18:19 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/vyplaty-1964997281.html
Правительство утвердило правила выплаты отправляющимся на СВО контрактникам
Правительство утвердило правила выплаты отправляющимся на СВО контрактникам - РИА Новости, 08.08.2024
Правительство утвердило правила выплаты отправляющимся на СВО контрактникам
Правительство утвердило правила предоставления выплаты в 400 тысяч рублей военным контрактникам, участвующим в спецоперации, заявил председатель правительства... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:20
2024-08-08T18:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
херсонская область
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Правительство утвердило правила предоставления выплаты в 400 тысяч рублей военным контрактникам, участвующим в спецоперации, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина.&quot;Продолжаем поддерживать участников специальной военной операции, которые впервые заключают свой контракт. Для них вдвое — до 400 тысяч рублей — увеличена единовременная денежная выплата, президент в июле подписал такой указ. Такую же сумму глава государства рекомендовал выплачивать и регионам нашим защитникам. Многие субъекты России уже это делают, оказывают поддержку даже в большем объеме. Теперь правительство утвердило правила и срок предоставления военнослужащим федеральных средств. Необходимые изменения внесены в нормативные документы&quot;, — сказал он.Мишустин отметил, что воспользоваться такой мерой смогут те, кто будут выполнять задачи специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Как указано в подписанном премьером документе, для получения единовременной денежной выплаты военнослужащий подает рапорт командиру воинской части или начальнику организации Вооруженных сил. При этом боец должен указать "наименование единовременной денежной выплаты и ее размер".Подготовку и издание приказа о выплате организует командир воинской части, срок подготовки не должен превышать три рабочих дня.Выплату произведут в течение десяти рабочих дней со дня издания приказа."Подписанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2024 года", — сообщили в кабмине.При этом в случае увольнения военнослужащего со службы раньше срока, установленного контрактом, полученная им единовременная денежная выплата подлежит возврату в сумме, пропорциональной времени (за полные месяцы), оставшемуся до окончания срока, установленного контрактом.Также в правилах осуществления выплаты указано, что с военнослужащих, за три месяца не отправившихся для выполнения задач спецоперации на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, сумма этой выплаты удерживается до размера единовременной выплаты, установленной указом президента от 2 ноября 2022 года. Согласно этому указу, контрактникам назначили выплату в размере 195 тысяч рублей.При этом старая выплата больше не осуществляется.
https://ria.ru/20240731/peskov-1963154228.html
https://ria.ru/20240802/vyplaty-1963792846.html
https://ria.ru/20240807/minoborony-1964633946.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Михаил Мишустин
Правительство утвердило правила выплаты отправляющимся на СВО контрактникам

Правительство утвердило правила выплаты 400 тысяч рублей участникам СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие штурмовых подразделений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Правительство утвердило правила предоставления выплаты в 400 тысяч рублей военным контрактникам, участвующим в спецоперации, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«

"Продолжаем поддерживать участников специальной военной операции, которые впервые заключают свой контракт. Для них вдвое — до 400 тысяч рублей — увеличена единовременная денежная выплата, президент в июле подписал такой указ. Такую же сумму глава государства рекомендовал выплачивать и регионам нашим защитникам. Многие субъекты России уже это делают, оказывают поддержку даже в большем объеме. Теперь правительство утвердило правила и срок предоставления военнослужащим федеральных средств. Необходимые изменения внесены в нормативные документы", — сказал он.

Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Кремле прокомментировали указ о выплате контрактникам
31 июля, 12:34
Мишустин отметил, что воспользоваться такой мерой смогут те, кто будут выполнять задачи специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Как указано в подписанном премьером документе, для получения единовременной денежной выплаты военнослужащий подает рапорт командиру воинской части или начальнику организации Вооруженных сил. При этом боец должен указать "наименование единовременной денежной выплаты и ее размер".
Подготовку и издание приказа о выплате организует командир воинской части, срок подготовки не должен превышать три рабочих дня.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Совфед защитил выплаты участникам СВО от списания при банкротстве
2 августа, 22:40
Выплату произведут в течение десяти рабочих дней со дня издания приказа.
«
"Подписанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2024 года", — сообщили в кабмине.
При этом в случае увольнения военнослужащего со службы раньше срока, установленного контрактом, полученная им единовременная денежная выплата подлежит возврату в сумме, пропорциональной времени (за полные месяцы), оставшемуся до окончания срока, установленного контрактом.
Также в правилах осуществления выплаты указано, что с военнослужащих, за три месяца не отправившихся для выполнения задач спецоперации на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, сумма этой выплаты удерживается до размера единовременной выплаты, установленной указом президента от 2 ноября 2022 года. Согласно этому указу, контрактникам назначили выплату в размере 195 тысяч рублей.
При этом старая выплата больше не осуществляется.
Служба социальных координаторов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Уровень выплат добровольцам и контрактникам равный, заявили в Минобороны
7 августа, 13:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала