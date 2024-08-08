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Правительство утвердило правила выплаты отправляющимся на СВО контрактникам

Правительство утвердило правила выплаты отправляющимся на СВО контрактникам - РИА Новости, 08.08.2024

Правительство утвердило правила выплаты отправляющимся на СВО контрактникам

Правительство утвердило правила предоставления выплаты в 400 тысяч рублей военным контрактникам, участвующим в спецоперации, заявил председатель правительства... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:20

2024-08-08T17:20

2024-08-08T18:19

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

херсонская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Правительство утвердило правила предоставления выплаты в 400 тысяч рублей военным контрактникам, участвующим в спецоперации, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина."Продолжаем поддерживать участников специальной военной операции, которые впервые заключают свой контракт. Для них вдвое — до 400 тысяч рублей — увеличена единовременная денежная выплата, президент в июле подписал такой указ. Такую же сумму глава государства рекомендовал выплачивать и регионам нашим защитникам. Многие субъекты России уже это делают, оказывают поддержку даже в большем объеме. Теперь правительство утвердило правила и срок предоставления военнослужащим федеральных средств. Необходимые изменения внесены в нормативные документы", — сказал он.Мишустин отметил, что воспользоваться такой мерой смогут те, кто будут выполнять задачи специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Как указано в подписанном премьером документе, для получения единовременной денежной выплаты военнослужащий подает рапорт командиру воинской части или начальнику организации Вооруженных сил. При этом боец должен указать "наименование единовременной денежной выплаты и ее размер".Подготовку и издание приказа о выплате организует командир воинской части, срок подготовки не должен превышать три рабочих дня.Выплату произведут в течение десяти рабочих дней со дня издания приказа."Подписанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2024 года", — сообщили в кабмине.При этом в случае увольнения военнослужащего со службы раньше срока, установленного контрактом, полученная им единовременная денежная выплата подлежит возврату в сумме, пропорциональной времени (за полные месяцы), оставшемуся до окончания срока, установленного контрактом.Также в правилах осуществления выплаты указано, что с военнослужащих, за три месяца не отправившихся для выполнения задач спецоперации на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, сумма этой выплаты удерживается до размера единовременной выплаты, установленной указом президента от 2 ноября 2022 года. Согласно этому указу, контрактникам назначили выплату в размере 195 тысяч рублей.При этом старая выплата больше не осуществляется.

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https://ria.ru/20240802/vyplaty-1963792846.html

https://ria.ru/20240807/minoborony-1964633946.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин