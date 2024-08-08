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Покинувшие свои дома жители Курской области получат единовременную выплату

Покинувшие свои дома жители Курской области получат единовременную выплату - РИА Новости, 08.08.2024

Покинувшие свои дома жители Курской области получат единовременную выплату

Президент России Владимир Путин поддержал назначение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:02

2024-08-08T17:02

2024-08-08T17:09

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

алексей смирнов (политик)

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал назначение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, средства на это выделят из федерального бюджета."Будем считать, что решение о единовременной выплате в 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. Необходимые ресурсы будут направлены", - сказал Путин в ходе встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240807/porucheniya-1964768011.html

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Путин: покинувшим свои дома жителям Курской области выплатят по десять тысяч рублей Жителям, которые вынужденно покинули свои дома в Курской области, выплатят по десять тысяч рублей, сообщил Путин 2024-08-08T17:02 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , россия