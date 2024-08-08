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Покинувшие свои дома жители Курской области получат единовременную выплату - РИА Новости, 08.08.2024
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17:02 08.08.2024 (обновлено: 17:09 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/vyplaty-1964988713.html
Покинувшие свои дома жители Курской области получат единовременную выплату
Покинувшие свои дома жители Курской области получат единовременную выплату - РИА Новости, 08.08.2024
Покинувшие свои дома жители Курской области получат единовременную выплату
Президент России Владимир Путин поддержал назначение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:02
2024-08-08T17:09
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал назначение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, средства на это выделят из федерального бюджета."Будем считать, что решение о единовременной выплате в 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. Необходимые ресурсы будут направлены", - сказал Путин в ходе встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240807/porucheniya-1964768011.html
https://ria.ru/20240808/putin-1964991330.html
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Путин: покинувшим свои дома жителям Курской области выплатят по десять тысяч рублей
Жителям, которые вынужденно покинули свои дома в Курской области, выплатят по десять тысяч рублей, сообщил Путин
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курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , россия
Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (политик) , Россия
Покинувшие свои дома жители Курской области получат единовременную выплату

Путин поддержал выплаты жителям Курской области, вынужденно покинувшим дома

Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал назначение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, средства на это выделят из федерального бюджета.
"Будем считать, что решение о единовременной выплате в 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. Необходимые ресурсы будут направлены", - сказал Путин в ходе встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.
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Мантуров дал поручения по ситуации в Курской области
7 августа, 21:23
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Вчера, 17:05
 
Курская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныАлексей Смирнов (политик)Россия
 
 
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