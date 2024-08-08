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Югра увеличила региональные выплаты контрактникам до 1,3 млн рублей

Югра увеличила региональные выплаты контрактникам до 1,3 млн рублей - РИА Новости, 08.08.2024

Югра увеличила региональные выплаты контрактникам до 1,3 млн рублей

Единовременная региональная выплата при заключении контракта на военную службу в Ханты-Мансийском автономном округе с 31 июля увеличена до 1,3 миллиона рублей,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:11

2024-08-08T09:11

2024-08-08T09:11

ханты-мансийский автономный округ

контрактники

сво

сургут

россия

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ТЮМЕНЬ, 8 авг – РИА Новости. Единовременная региональная выплата при заключении контракта на военную службу в Ханты-Мансийском автономном округе с 31 июля увеличена до 1,3 миллиона рублей, сообщается на сайте правительства округа. "Правительство Югры увеличило размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта на военную службу. При подписании контракта с министерством обороны РФ в пункте отбора Югры с 31 июля по 31 декабря 2024 года военнослужащий получает единовременно 1 300 000 рублей… При суммировании региональной, федеральной и местной выплат военнослужащий в Югре получает сразу 1 850 000 рублей", - указано в сообщении. Данные изменения закреплены в постановлении о едином перечне прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций в Югре гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, а также членам их семьи. В сумму региональной денежной выплаты входят 400 тысяч рублей, которые положены при заключении контракта о прохождении военной службы, а также региональная выплата в 150 тысяч рублей, которая ранее выплачивалась каждые два месяца службы. Региональные выплаты суммируются с федеральной единовременной денежной выплатой военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. С 1 августа указом президента РФ она составляет 400 тысяч рублей. Помимо этого, в городах Сургут, Пыть-Ях, Нефтеюганск и в Сургутском районе установлены муниципальные выплаты в размере 150 тысяч рублей. Региональные выплаты для военнослужащих сохраняются на последующие годы несения службы. За второй год службы дополнительно к зарплате они получают 900 тысяч рублей, а по окончании контракта - 100 тысяч рублей. Кроме того, бойцу выплачивают 100 тысяч рублей за госнаграды, 500 тысяч рублей - за ранения и контузии. Ежемесячное денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО, по данным Минобороны, составляет более 210 тысяч рублей. Таким образом, сумма выплат бойцу, заключившему контракт в Югре, за год превышает 4 миллиона 370 тысяч рублей. Также отмечается, что принявшим решение заключить контракт на военную службу через военкоматы в Югре оплачивается проезд до пункта отбора на военную службу по контракту, предоставляется жилье и питание, каждому бойцу выдаются тактические рюкзаки с обмундированием.

https://ria.ru/20240505/pomosch-1943978941.html

https://ria.ru/20240807/yugra-1964568496.html

сургут

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

контрактники, сво, сургут, россия