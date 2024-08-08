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Соцотдел РПЦ: пострадавших в Курской области принимают в Коренной пустыни - РИА Новости, 08.08.2024
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23:58 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/vsu-1965073395.html
Соцотдел РПЦ: пострадавших в Курской области принимают в Коренной пустыни
Соцотдел РПЦ: пострадавших в Курской области принимают в Коренной пустыни - РИА Новости, 08.08.2024
Соцотдел РПЦ: пострадавших в Курской области принимают в Коренной пустыни
Пострадавших при нападении ВСУ на Курскую область принимают в мужском монастыре Курская Коренная пустынь в местечке Свобода и готовы принимать в Знаменском... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:58
2024-08-08T23:58
специальная военная операция на украине
курская область
россия
курск
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пострадавших при нападении ВСУ на Курскую область принимают в мужском монастыре Курская Коренная пустынь в местечке Свобода и готовы принимать в Знаменском монастыре Курска, сообщил синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ). "Принимают в Курской Коренной пустыни (в местечке Свобода - ред.), там уже разместили 11 человек. Пострадавших готовы также разместить в Знаменском мужском монастыре (в Курске - ред.). Курское епархиальное управление перечислило средства для приобретения медикаментов для пострадавших мирных жителей и раненых. Священники навещают раненых в больницах", - сообщили в отделе. Настоятель Свято-Троицкого храма Суджи в Курской области, на которую напали ВСУ, протоиерей Евгений Шестопалов рассказал, что вывозит жителей города в расположенное к северо-востоку от него село Большое Солдатское, слова священника передал Telegram-канал соцотдела РПЦ. "Пока в Большом Солдатском. В общем, ситуация такая: вывозим стариков и детей, как получается, пока до Большого Солдатского, а там видно будет. А так - слава Богу", - рассказал протоиерей Евгений Шестопалов на опубликованном в канале отдела видео, записанном в селе. Соцотдел РПЦ накануне предоставил горячую линию отдела для звонков жителей Курской области, нуждающихся в жилье после атак ВСУ, и для тех, кто готов предоставить им кров. В отделе рассказали, что на горячую линию церковной помощи поступает по четыре звонка в час, с 5 утра 8 августа на горячую линию обратились 43 человека с просьбами о размещении, транспортировке, обеспечении продуктами и средствами гигиены. Среди них пожилые люди и многодетные семьи, а также родственники тяжелобольных людей, оставшихся в опасных районах. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне призвал молиться о находящихся в опасности в Курской области, и поблагодарил священников и монашествующих, которые оказывают людям поддержку, а также всех, кто укрыл от обстрелов в Свято-Троицком храме Суджи десятки мирных жителей. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/pentagon-1965064194.html
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курская область, россия, курск, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, русская православная церковь
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Курск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь
Соцотдел РПЦ: пострадавших в Курской области принимают в Коренной пустыни

Соцотдел РПЦ: пострадавших в курском приграничье принимают в Коренной пустыни

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пострадавших при нападении ВСУ на Курскую область принимают в мужском монастыре Курская Коренная пустынь в местечке Свобода и готовы принимать в Знаменском монастыре Курска, сообщил синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ).
«
"Принимают в Курской Коренной пустыни (в местечке Свобода - ред.), там уже разместили 11 человек. Пострадавших готовы также разместить в Знаменском мужском монастыре (в Курске - ред.). Курское епархиальное управление перечислило средства для приобретения медикаментов для пострадавших мирных жителей и раненых. Священники навещают раненых в больницах", - сообщили в отделе.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Пентагоне попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область
Вчера, 22:50
Настоятель Свято-Троицкого храма Суджи в Курской области, на которую напали ВСУ, протоиерей Евгений Шестопалов рассказал, что вывозит жителей города в расположенное к северо-востоку от него село Большое Солдатское, слова священника передал Telegram-канал соцотдела РПЦ.
«
"Пока в Большом Солдатском. В общем, ситуация такая: вывозим стариков и детей, как получается, пока до Большого Солдатского, а там видно будет. А так - слава Богу", - рассказал протоиерей Евгений Шестопалов на опубликованном в канале отдела видео, записанном в селе.
Соцотдел РПЦ накануне предоставил горячую линию отдела для звонков жителей Курской области, нуждающихся в жилье после атак ВСУ, и для тех, кто готов предоставить им кров. В отделе рассказали, что на горячую линию церковной помощи поступает по четыре звонка в час, с 5 утра 8 августа на горячую линию обратились 43 человека с просьбами о размещении, транспортировке, обеспечении продуктами и средствами гигиены. Среди них пожилые люди и многодетные семьи, а также родственники тяжелобольных людей, оставшихся в опасных районах.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне призвал молиться о находящихся в опасности в Курской области, и поблагодарил священников и монашествующих, которые оказывают людям поддержку, а также всех, кто укрыл от обстрелов в Свято-Троицком храме Суджи десятки мирных жителей.
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Патриарх Кирилл поблагодарил тех, кто укрыл мирных жителей в Судже
7 августа, 22:49
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Вчера, 22:56
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияКурскВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныРусская православная церковь
 
 
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