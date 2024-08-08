https://ria.ru/20240808/vsu-1965073395.html

Соцотдел РПЦ: пострадавших в Курской области принимают в Коренной пустыни

Соцотдел РПЦ: пострадавших в Курской области принимают в Коренной пустыни - РИА Новости, 08.08.2024

Соцотдел РПЦ: пострадавших в Курской области принимают в Коренной пустыни

Пострадавших при нападении ВСУ на Курскую область принимают в мужском монастыре Курская Коренная пустынь в местечке Свобода и готовы принимать в Знаменском... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T23:58

2024-08-08T23:58

2024-08-08T23:58

специальная военная операция на украине

курская область

россия

курск

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пострадавших при нападении ВСУ на Курскую область принимают в мужском монастыре Курская Коренная пустынь в местечке Свобода и готовы принимать в Знаменском монастыре Курска, сообщил синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ). "Принимают в Курской Коренной пустыни (в местечке Свобода - ред.), там уже разместили 11 человек. Пострадавших готовы также разместить в Знаменском мужском монастыре (в Курске - ред.). Курское епархиальное управление перечислило средства для приобретения медикаментов для пострадавших мирных жителей и раненых. Священники навещают раненых в больницах", - сообщили в отделе. Настоятель Свято-Троицкого храма Суджи в Курской области, на которую напали ВСУ, протоиерей Евгений Шестопалов рассказал, что вывозит жителей города в расположенное к северо-востоку от него село Большое Солдатское, слова священника передал Telegram-канал соцотдела РПЦ. "Пока в Большом Солдатском. В общем, ситуация такая: вывозим стариков и детей, как получается, пока до Большого Солдатского, а там видно будет. А так - слава Богу", - рассказал протоиерей Евгений Шестопалов на опубликованном в канале отдела видео, записанном в селе. Соцотдел РПЦ накануне предоставил горячую линию отдела для звонков жителей Курской области, нуждающихся в жилье после атак ВСУ, и для тех, кто готов предоставить им кров. В отделе рассказали, что на горячую линию церковной помощи поступает по четыре звонка в час, с 5 утра 8 августа на горячую линию обратились 43 человека с просьбами о размещении, транспортировке, обеспечении продуктами и средствами гигиены. Среди них пожилые люди и многодетные семьи, а также родственники тяжелобольных людей, оставшихся в опасных районах. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне призвал молиться о находящихся в опасности в Курской области, и поблагодарил священников и монашествующих, которые оказывают людям поддержку, а также всех, кто укрыл от обстрелов в Свято-Троицком храме Суджи десятки мирных жителей. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/pentagon-1965064194.html

https://ria.ru/20240807/patriarkh-1964780935.html

https://ria.ru/20240808/vyplaty-1965064706.html

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курская область, россия, курск, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, русская православная церковь