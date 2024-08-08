Жительница Суджи рассказала, как ВСУ стреляли по гражданским машинам
Жительница Суджи: ВСУ стреляли по машинам мирных жителей, еле вырвались
© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КУРСК, 8 авг - РИА Новости. Жительница Суджи рассказала РИА Новости, как ВСУ стреляли вслед гражданским машинам, на которых из города в Курск выезжали мирные жители.
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"Стреляли, стреляли вслед, стреляли… Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали", - рассказала Раиса Соловьева.
Женщина добавила, что по ним не попали, машина уцелела.
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"Стрельбище было! В нас, не в нас - мы не одни ехали", - вспоминает она.
Племянник Соловьевой остался в Судже, с ним связи нет, сказала женщина.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.