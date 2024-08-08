https://ria.ru/20240808/vsu-1965019580.html

"Я не понимаю". В ФРГ сделали неожиданное заявление о ситуации под Курском

"Я не понимаю". В ФРГ сделали неожиданное заявление о ситуации под Курском - РИА Новости, 08.08.2024

"Я не понимаю". В ФРГ сделали неожиданное заявление о ситуации под Курском

Украинских военных, проникших в Курскую область без прикрытия с воздуха, оперативно ликвидируют ракетами и БПЛА, заявил немецкий журналист Юлиан Репке. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:56

2024-08-08T18:56

2024-08-08T18:56

в мире

курская область

киев

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украинских военных, проникших в Курскую область без прикрытия с воздуха, оперативно ликвидируют ракетами и БПЛА, заявил немецкий журналист Юлиан Репке."Небольшие группы украинских БМП проехали <…> в сторону Курской области без прикрытия с воздуха, РЭБ или пехоты, чтобы быть уничтоженными российскими беспилотниками и ракетами. Я этого не понимаю. К счастью, я не являюсь вдохновителем этого рискованного предприятия", — написал он в социальной сети X.Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240808/samolety-1965008281.html

https://ria.ru/20240808/ataka-1964955840.html

курская область

киев

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в мире, курская область, киев, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины