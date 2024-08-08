"Я не понимаю". В ФРГ сделали неожиданное заявление о ситуации под Курском
Репке: солдат ВСУ в Курской области ликвидируют ударами российских БПЛА и ракет
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРасчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украинских военных, проникших в Курскую область без прикрытия с воздуха, оперативно ликвидируют ракетами и БПЛА, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.
"Небольшие группы украинских БМП проехали <…> в сторону Курской области без прикрытия с воздуха, РЭБ или пехоты, чтобы быть уничтоженными российскими беспилотниками и ракетами. Я этого не понимаю. К счастью, я не являюсь вдохновителем этого рискованного предприятия", — написал он в социальной сети X.
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.