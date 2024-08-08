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В ФРГ оправдались за применение ВСУ немецкого оружия в Курской области
В ФРГ оправдались за применение ВСУ немецкого оружия в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
В ФРГ оправдались за применение ВСУ немецкого оружия в Курской области
Глава комитета по обороне немецкого бундестага Маркус Фабер попытался оправдать использование Украиной немецкого оружия в ходе нападения на Курскую область, в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:54
2024-08-08T18:54
2024-08-08T19:43
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БЕРЛИН, 8 авг - РИА Новости. Глава комитета по обороне немецкого бундестага Маркус Фабер попытался оправдать использование Украиной немецкого оружия в ходе нападения на Курскую область, в результате которого погибли и пострадали мирные граждане. Ранее издание Bild сообщило, что в Курской области было замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ. "После передачи Украине это становится украинским оружием. Это относится ко всем материалам, включая (танки) Leopard 2", - заявил Фабер в интервью медиагруппе Funke. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/zelenskij-1964923599.html
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в мире, курская область, россия, украина, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины
В ФРГ оправдались за применение ВСУ немецкого оружия в Курской области
Глава комитета бундестага: немецкое оружие после передачи становится украинским