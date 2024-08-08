https://ria.ru/20240808/vsu-1964939926.html

ВСУ обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 08.08.2024

ВСУ обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк натовскими снарядами

Украинские войска несколько раз обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк, выпустив за почти 4 часа 24 снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:59

2024-08-08T14:59

2024-08-08T14:59

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

горловка

нато

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россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска несколько раз обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк, выпустив за почти 4 часа 24 снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по направлению: 10:25 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что за последующие 50 минут было выпущено еще девять снарядов по Макеевке, а с 13.00 до 14.20 – одиннадцать таких же снарядов по районам Горловки и Петровскому району Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240808/ukraina-1964931169.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецк

горловка

донецкая народная республика

россия

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макеевка, донецк, горловка, нато, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины