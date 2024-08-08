https://ria.ru/20240808/vsu-1964884532.html

Ганчев заявил об отсутствии успехов у ВСУ на севере Харьковской области

Ганчев заявил об отсутствии успехов у ВСУ на севере Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2024

Ганчев заявил об отсутствии успехов у ВСУ на севере Харьковской области

ВСУ не имеют успехов на северных территориях Харьковской области, сообщил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:02

2024-08-08T12:02

2024-08-08T12:13

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. ВСУ не имеют успехов на северных территориях Харьковской области, сообщил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Никаких успехов сейчас на северных территориях Харьковской области вооруженные формирования Украины так и не имеют, поэтому, можно сказать, что наши ребята хорошо закрепились там. И мы знаем, что очень большие резервы именно со стороны Украины подходят постоянно на постоянной основе", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240808/ssha-1964843885.html

харьковская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность