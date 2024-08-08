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Ганчев заявил об отсутствии успехов у ВСУ на севере Харьковской области
Ганчев заявил об отсутствии успехов у ВСУ на севере Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2024
Ганчев заявил об отсутствии успехов у ВСУ на севере Харьковской области
ВСУ не имеют успехов на северных территориях Харьковской области, сообщил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:02
2024-08-08T12:02
2024-08-08T12:13
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. ВСУ не имеют успехов на северных территориях Харьковской области, сообщил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Никаких успехов сейчас на северных территориях Харьковской области вооруженные формирования Украины так и не имеют, поэтому, можно сказать, что наши ребята хорошо закрепились там. И мы знаем, что очень большие резервы именно со стороны Украины подходят постоянно на постоянной основе", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240808/ssha-1964843885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Ганчев заявил об отсутствии успехов у ВСУ на севере Харьковской области
Ганчев: у ВСУ нет успехов в Харьковской области, российские ВС держат позиции