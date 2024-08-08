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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 08.08.2024
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11:52 08.08.2024 (обновлено: 12:01 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/vsu-1964881237.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 08.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за сутки потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:52
2024-08-08T12:01
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
курская область
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за сутки потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак", сообщило Минобороны РФ. "За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240808/vsu-1964880359.html
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безопасность, украина, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Курская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

ВСУ за сутки потеряли под Курском до 400 боевиков и 32 единицы бронетехники

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за сутки потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак", сообщило Минобороны РФ.
"За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак", - говорится в сообщении.
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