https://ria.ru/20240808/vsu-1964881237.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 08.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за сутки потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:52
2024-08-08T11:52
2024-08-08T12:01
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за сутки потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак", сообщило Минобороны РФ. "За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Курская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
ВСУ за сутки потеряли под Курском до 400 боевиков и 32 единицы бронетехники
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за сутки потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак", сообщило Минобороны РФ.
"За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак", - говорится в сообщении.