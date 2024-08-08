https://ria.ru/20240808/vsu-1964881237.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 08.08.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за сутки потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:52

2024-08-08T11:52

2024-08-08T12:01

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за сутки потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак", сообщило Минобороны РФ. "За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240808/vsu-1964880359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, украина, курская область