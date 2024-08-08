https://ria.ru/20240808/vsu-1964880359.html

В Германии высказались об атаке ВСУ на Курскую область

В Германии высказались об атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024

В Германии высказались об атаке ВСУ на Курскую область

ВСУ под Курском отправили технику без защиты на уничтожение, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:51

2024-08-08T11:51

2024-08-08T11:51

россия

курская область

германия

светлана петренко

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. ВСУ под Курском отправили технику без защиты на уничтожение, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."К сожалению, снова без надлежащей противовоздушной защиты (бронемашины — Прим. ред.) стали жертвой российских беспилотников-камикадзе, пройдя всего четыре километра", — написал корреспондент, комментируя видео Минобороны России.В четверг Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, в том числе БМП Bradley и бронемашины "Казак".Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240808/mp-1964875950.html

https://ria.ru/20240808/general-1964846656.html

https://ria.ru/20240808/bloomberg-1964829000.html

россия

курская область

германия

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Кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» боевой машины пехоты «Bradley» производства США, боевой бронированной машины «Казак», бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях. 2024-08-08T11:51 true PT0M57S

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россия, курская область, германия, светлана петренко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), в мире, политика