https://ria.ru/20240808/vstupitelnye-1965063669.html

Стало известно, кто сможет поступить в вузы без вступительных испытаний

Стало известно, кто сможет поступить в вузы без вступительных испытаний - РИА Новости, 08.08.2024

Стало известно, кто сможет поступить в вузы без вступительных испытаний

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право соотечественникам-победителям и призерам международных олимпиад поступать в российские вузы без... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:46

2024-08-08T22:46

2024-08-08T22:46

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право соотечественникам-победителям и призерам международных олимпиад поступать в российские вузы без вступительных испытаний (БВИ). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом устанавливается, что граждане РФ и соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся победителями или призерами международных олимпиад в составе сборных иностранных государств, получат право поступать в российские вузы по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний. Перечень олимпиад будет установлен кабмином.

https://ria.ru/20240808/putin-1965063292.html

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россия, владимир путин, общество