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Стало известно, кто сможет поступить в вузы без вступительных испытаний - РИА Новости, 08.08.2024
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22:46 08.08.2024
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Стало известно, кто сможет поступить в вузы без вступительных испытаний
Стало известно, кто сможет поступить в вузы без вступительных испытаний - РИА Новости, 08.08.2024
Стало известно, кто сможет поступить в вузы без вступительных испытаний
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право соотечественникам-победителям и призерам международных олимпиад поступать в российские вузы без... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:46
2024-08-08T22:46
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право соотечественникам-победителям и призерам международных олимпиад поступать в российские вузы без вступительных испытаний (БВИ). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом устанавливается, что граждане РФ и соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся победителями или призерами международных олимпиад в составе сборных иностранных государств, получат право поступать в российские вузы по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний. Перечень олимпиад будет установлен кабмином.
https://ria.ru/20240808/putin-1965063292.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Стало известно, кто сможет поступить в вузы без вступительных испытаний

Подписан закон о праве призеров международных олимпиад поступать в вузы БВИ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАбитуриенты
Абитуриенты - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право соотечественникам-победителям и призерам международных олимпиад поступать в российские вузы без вступительных испытаний (БВИ).
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливается, что граждане РФ и соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся победителями или призерами международных олимпиад в составе сборных иностранных государств, получат право поступать в российские вузы по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний. Перечень олимпиад будет установлен кабмином.
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