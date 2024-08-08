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Подмосковье направило семь бригад скорой помощи в Курскую область
Подмосковье направило семь бригад скорой помощи в Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
Подмосковье направило семь бригад скорой помощи в Курскую область
Подмосковье направило на помощь жителям Курской области семь бригад скорой помощи и свыше 20 врачей, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:39
2024-08-08T10:39
2024-08-08T10:47
курская область
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подмосковье направило на помощь жителям Курской области семь бригад скорой помощи и свыше 20 врачей, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале."Семь бригад скорой помощи и 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область для помощи жителям. Медиков сопровождала госавтоинспекция", - сообщил Воробьев.По словам губернатора, одна бригада врачей уже получила задачу по транспортировке 70-летнего пациента с огнестрельным ранением в Москву - в Центральный институт травмотологии. Также проводится эвакуация 50 инвалидов."В ближайшее время поступят новые задачи для медиков", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, московская область (подмосковье), происшествия
Курская область, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Подмосковье направило семь бригад скорой помощи в Курскую область
Подмосковье направило семь бригад скорой помощи и 22 врача в Курскую область