Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье направило семь бригад скорой помощи в Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 08.08.2024 (обновлено: 10:47 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/vrachi-1964853135.html
Подмосковье направило семь бригад скорой помощи в Курскую область
Подмосковье направило семь бригад скорой помощи в Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
Подмосковье направило семь бригад скорой помощи в Курскую область
Подмосковье направило на помощь жителям Курской области семь бригад скорой помощи и свыше 20 врачей, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:39
2024-08-08T10:47
курская область
московская область (подмосковье)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_52b2ac737188497f7c998d744e29c1c3.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подмосковье направило на помощь жителям Курской области семь бригад скорой помощи и свыше 20 врачей, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале."Семь бригад скорой помощи и 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область для помощи жителям. Медиков сопровождала госавтоинспекция", - сообщил Воробьев.По словам губернатора, одна бригада врачей уже получила задачу по транспортировке 70-летнего пациента с огнестрельным ранением в Москву - в Центральный институт травмотологии. Также проводится эвакуация 50 инвалидов."В ближайшее время поступят новые задачи для медиков", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20240808/vsu-1964798393.html
курская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c5eb90ecbf1159bd6f6eb6aa4b317a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, московская область (подмосковье), происшествия
Курская область, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Подмосковье направило семь бригад скорой помощи в Курскую область

Подмосковье направило семь бригад скорой помощи и 22 врача в Курскую область

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подмосковье направило на помощь жителям Курской области семь бригад скорой помощи и свыше 20 врачей, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
"Семь бригад скорой помощи и 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область для помощи жителям. Медиков сопровождала госавтоинспекция", - сообщил Воробьев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
Вчера, 08:00
По словам губернатора, одна бригада врачей уже получила задачу по транспортировке 70-летнего пациента с огнестрельным ранением в Москву - в Центральный институт травмотологии. Также проводится эвакуация 50 инвалидов.
"В ближайшее время поступят новые задачи для медиков", - добавил Воробьев.
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
“Последние резервы”: в США опешили после атаки ВСУ на Курскую область
Вчера, 02:22
 
Курская областьМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала