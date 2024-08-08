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Офтальмолог назвала причины падения зрения - РИА Новости, 08.08.2024
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04:07 08.08.2024
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Офтальмолог назвала причины падения зрения
Офтальмолог назвала причины падения зрения - РИА Новости, 08.08.2024
Офтальмолог назвала причины падения зрения
Нагрузка при использовании электронных устройств, генетическая предрасположенность и гипертония могут стать причинами падения зрения у человека, рассказала РИА... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T04:07
2024-08-08T04:07
общество
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Нагрузка при использовании электронных устройств, генетическая предрасположенность и гипертония могут стать причинами падения зрения у человека, рассказала РИА Новости завотделением микрохирургии глаза Городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Ольга Доброрадных. Международный день офтальмолога отмечается 8 августа. "Современный человек ежедневно испытывает огромную нагрузку на органы зрения. Она связана с использованием различных электронных устройств: смартфоны, компьютеры, экраны. За всю историю человечества нам не приходилось напрягать глаза так, как сегодня. Эти нагрузки зачастую становятся причиной ухудшения зрения", - отметила врач. Доброрадных рассказала, что причиной снижения остроты зрения также может быть генетическая предрасположенность и наличие ряда хронических заболеваний, таких как сахарный диабет и гипертония. Чтобы снять нагрузку на глаза при использовании компьютера, врач рекомендует делать упражнения и давать глазам отдохнуть. "При работе за компьютером или продолжительном использовании смартфона нужно давать глазам отдохнуть: после часа непрерывной нагрузки желателен 15-минутный перерыв. Во время него можно выполнить простые упражнения, которые помогут снять нагрузку на глаза: например, опустить веки и в спокойном режиме выполнить вращательные движения, свести зрачки к переносице, попеременно сфокусировать зрение на объектах, которые находятся рядом с вами и вдали", - отметила Доброрадных. Врач добавила, что при работе с электронными устройствами будет полезно снижение яркости монитора. Также важно соблюдать дистанцию от экрана - она не должна быть меньше 50 сантиметров.
https://ria.ru/20240214/putin-1927385418.html
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общество, россия
Общество, Россия
Офтальмолог назвала причины падения зрения

Врач Доброрадных: нагрузка на глаза может стать причиной падения зрения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВрач проверяет зрение у пациента
Врач проверяет зрение у пациента - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Врач проверяет зрение у пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Нагрузка при использовании электронных устройств, генетическая предрасположенность и гипертония могут стать причинами падения зрения у человека, рассказала РИА Новости завотделением микрохирургии глаза Городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Ольга Доброрадных.
Международный день офтальмолога отмечается 8 августа.
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"Современный человек ежедневно испытывает огромную нагрузку на органы зрения. Она связана с использованием различных электронных устройств: смартфоны, компьютеры, экраны. За всю историю человечества нам не приходилось напрягать глаза так, как сегодня. Эти нагрузки зачастую становятся причиной ухудшения зрения", - отметила врач.
Доброрадных рассказала, что причиной снижения остроты зрения также может быть генетическая предрасположенность и наличие ряда хронических заболеваний, таких как сахарный диабет и гипертония.
Чтобы снять нагрузку на глаза при использовании компьютера, врач рекомендует делать упражнения и давать глазам отдохнуть.
"При работе за компьютером или продолжительном использовании смартфона нужно давать глазам отдохнуть: после часа непрерывной нагрузки желателен 15-минутный перерыв. Во время него можно выполнить простые упражнения, которые помогут снять нагрузку на глаза: например, опустить веки и в спокойном режиме выполнить вращательные движения, свести зрачки к переносице, попеременно сфокусировать зрение на объектах, которые находятся рядом с вами и вдали", - отметила Доброрадных.
Врач добавила, что при работе с электронными устройствами будет полезно снижение яркости монитора. Также важно соблюдать дистанцию от экрана - она не должна быть меньше 50 сантиметров.
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