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Врач назвала допустимую порцию арбуза и дыни - РИА Новости, 08.08.2024
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02:47 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/vrach-1964798907.html
Врач назвала допустимую порцию арбуза и дыни
Врач назвала допустимую порцию арбуза и дыни - РИА Новости, 08.08.2024
Врач назвала допустимую порцию арбуза и дыни
Средняя допустимая норма арбуза или дыни, которую можно съесть за раз, составляет два-три ломтика или 400–600 граммов, при этом существуют дополнительные... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T02:47
2024-08-08T02:47
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Средняя допустимая норма арбуза или дыни, которую можно съесть за раз, составляет два-три ломтика или 400–600 граммов, при этом существуют дополнительные ограничения для беременных и кормящих женщин, а также для детей, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Что же касается среднестатистического человека, то в среднем он съедает два-три ломтика (400–600 граммов) за раз. Большее количество сытной мякоти человек при достаточно сбалансированном питании не способен съесть", - рассказала Сухорукова. По словам врача, есть также ограничения для беременных и кормящих - им разрешается до трех ломтиков арбуза или дыни в день. "Детям от 6 лет - 200-400 граммов. В качестве прикорма разрешается не больше 50 граммов (в первые два года жизни ребенка) и 100 граммов - ребенку в возрасте до трех лет", - отметила Сухорукова. При этом, добавила гастроэнтеролог, арбуз и дыня - не взаимозаменяемые продукты. Каждая культура по-своему полезна для организма. Так, в дыне содержится много кремния, который улучшает структуру кожи и волос. В арбузе этого компонента нет, зато содержится много фолиевой кислоты и железа, которые позитивно влияют на клеточное деление, белковый метаболизм.
https://rsport.ria.ru/20240725/dynya-1961842972.html
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач назвала допустимую порцию арбуза и дыни

Врач Сухорукова: средняя норма арбуза и дыни составляет 400-600 граммов в день

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПокупатель на овощном рынке в Симферополе
Покупатель на овощном рынке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Покупатель на овощном рынке в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Средняя допустимая норма арбуза или дыни, которую можно съесть за раз, составляет два-три ломтика или 400–600 граммов, при этом существуют дополнительные ограничения для беременных и кормящих женщин, а также для детей, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
«
"Что же касается среднестатистического человека, то в среднем он съедает два-три ломтика (400–600 граммов) за раз. Большее количество сытной мякоти человек при достаточно сбалансированном питании не способен съесть", - рассказала Сухорукова.
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По словам врача, есть также ограничения для беременных и кормящих - им разрешается до трех ломтиков арбуза или дыни в день.
"Детям от 6 лет - 200-400 граммов. В качестве прикорма разрешается не больше 50 граммов (в первые два года жизни ребенка) и 100 граммов - ребенку в возрасте до трех лет", - отметила Сухорукова.
При этом, добавила гастроэнтеролог, арбуз и дыня - не взаимозаменяемые продукты. Каждая культура по-своему полезна для организма. Так, в дыне содержится много кремния, который улучшает структуру кожи и волос. В арбузе этого компонента нет, зато содержится много фолиевой кислоты и железа, которые позитивно влияют на клеточное деление, белковый метаболизм.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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