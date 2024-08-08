https://ria.ru/20240808/volchansk-1964893285.html

Ганчев рассказал о позиционных боях в Волчанске

Ганчев рассказал о позиционных боях в Волчанске - РИА Новости, 08.08.2024

Ганчев рассказал о позиционных боях в Волчанске

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире Первого канала, что сейчас в Волчанске сложная ситуация: идут позиционные бои и РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:30

2024-08-08T12:30

2024-08-08T12:30

специальная военная операция на украине

харьковская область

волчанск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

виталий ганчев

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире Первого канала, что сейчас в Волчанске сложная ситуация: идут позиционные бои и обмен арт-дуэлями, серьезно разрушен жилой массив. "Волчанск сейчас остается в крайне затруднительном положении. Постоянно идут позиционные бои, обмен арт-дуэлями.… Разрушен, конечно, серьезно жилой массив", - сказал Ганчев. Он отметил, что по-прежнему северная часть города контролируется российскими военными, а южная – под контролем ВСУ.

https://ria.ru/20240808/kupyanskoe-1964885436.html

харьковская область

волчанск

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харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, виталий ганчев