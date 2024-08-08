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Ганчев рассказал о позиционных боях в Волчанске - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/volchansk-1964893285.html
Ганчев рассказал о позиционных боях в Волчанске
Ганчев рассказал о позиционных боях в Волчанске - РИА Новости, 08.08.2024
Ганчев рассказал о позиционных боях в Волчанске
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире Первого канала, что сейчас в Волчанске сложная ситуация: идут позиционные бои и РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:30
2024-08-08T12:30
специальная военная операция на украине
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
виталий ганчев
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире Первого канала, что сейчас в Волчанске сложная ситуация: идут позиционные бои и обмен арт-дуэлями, серьезно разрушен жилой массив. "Волчанск сейчас остается в крайне затруднительном положении. Постоянно идут позиционные бои, обмен арт-дуэлями.… Разрушен, конечно, серьезно жилой массив", - сказал Ганчев. Он отметил, что по-прежнему северная часть города контролируется российскими военными, а южная – под контролем ВСУ.
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харьковская область
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харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Виталий Ганчев
Ганчев рассказал о позиционных боях в Волчанске

Ганчев: в Волчанске идут позиционные бои, разрушен жилой массив

© AP PhotoВолчанск
Волчанск - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo
Волчанск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире Первого канала, что сейчас в Волчанске сложная ситуация: идут позиционные бои и обмен арт-дуэлями, серьезно разрушен жилой массив.
"Волчанск сейчас остается в крайне затруднительном положении. Постоянно идут позиционные бои, обмен арт-дуэлями.… Разрушен, конечно, серьезно жилой массив", - сказал Ганчев.
Он отметил, что по-прежнему северная часть города контролируется российскими военными, а южная – под контролем ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВолчанскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВиталий Ганчев
 
 
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