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ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/vojska-1965071591.html
ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 08.08.2024
ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили в четверг 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Горловке, сообщило... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:46
2024-08-08T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
куйбышевский район
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 20.35 по 22.10 выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Горловке 11 снарядов того же калибра, включая кассетные. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, два последних района регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240808/pentagon-1965064194.html
донецк
горловка
куйбышевский район
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РИА Новости
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Кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар был нанесен расчетом гаубицы Д-30.
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в мире, донецк, горловка, куйбышевский район, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Куйбышевский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке, включая кассетные

Неразорвавшиеся кассетные снаряды на улицах в ДНР
Неразорвавшиеся кассетные снаряды на улицах в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Неразорвавшиеся кассетные снаряды на улицах в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ с 20.35 по 22.10 выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Горловке 11 снарядов того же калибра, включая кассетные.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, два последних района регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Пентагоне попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область
Вчера, 22:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаКуйбышевский районСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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