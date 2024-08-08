https://ria.ru/20240808/voennye-1964995746.html

Мишустин назвал заботу о военных приоритетом работы правительства

Мишустин назвал заботу о военных приоритетом работы правительства - РИА Новости, 08.08.2024

Мишустин назвал заботу о военных приоритетом работы правительства

Забота о российских военных и их близких является приоритетом работы правительства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:17

2024-08-08T17:17

2024-08-08T17:49

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965004288_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_354f681a35d26e83796d08c6251d5001.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Забота о российских военных и их близких является приоритетом работы правительства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина."Забота о наших ребятах и их близких является приоритетом работы правительства", - сказал Мишустин, комментируя ситуацию в Курской области.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/mishustin-1964998486.html

https://ria.ru/20240808/mishustin-1964998188.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, михаил мишустин