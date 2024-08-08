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Мишустин назвал заботу о военных приоритетом работы правительства - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 08.08.2024 (обновлено: 17:49 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/voennye-1964995746.html
Мишустин назвал заботу о военных приоритетом работы правительства
Мишустин назвал заботу о военных приоритетом работы правительства - РИА Новости, 08.08.2024
Мишустин назвал заботу о военных приоритетом работы правительства
Забота о российских военных и их близких является приоритетом работы правительства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:17
2024-08-08T17:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Забота о российских военных и их близких является приоритетом работы правительства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина."Забота о наших ребятах и их близких является приоритетом работы правительства", - сказал Мишустин, комментируя ситуацию в Курской области.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/mishustin-1964998486.html
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безопасность, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал заботу о военных приоритетом работы правительства

Мишустин назвал заботу о военных и их близких приоритетом работы правительства

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Забота о российских военных и их близких является приоритетом работы правительства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Забота о наших ребятах и их близких является приоритетом работы правительства", - сказал Мишустин, комментируя ситуацию в Курской области.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Мишустин, говоря о Курске, призвал обеспечить скоординированную работу
Вчера, 17:24
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми социальными гарантиями
Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМихаил Мишустин
 
 
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