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Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного
Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц рассказал, что навестил получившего ранение в Курской области Евгения Поддубного в больнице, он шутит и беспокоится РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T00:01
2024-08-08T00:01
2024-08-08T02:52
специальная военная операция на украине
евгений поддубный
россия
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц рассказал, что навестил получившего ранение в Курской области Евгения Поддубного в больнице, он шутит и беспокоится о своей группе. Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив. "Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!" - написал Коц в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964785980.html
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евгений поддубный, россия, ранение военкора поддубного в курской области
Специальная военная операция на Украине, Евгений Поддубный, Россия, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного
Военкор "Комсомольской правды" Коц: Поддубный шутит и беспокоится о своей группе