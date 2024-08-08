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Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:01 08.08.2024 (обновлено: 02:52 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/voenkor-1964787385.html
Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного
Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц рассказал, что навестил получившего ранение в Курской области Евгения Поддубного в больнице, он шутит и беспокоится РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T00:01
2024-08-08T02:52
специальная военная операция на украине
евгений поддубный
россия
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц рассказал, что навестил получившего ранение в Курской области Евгения Поддубного в больнице, он шутит и беспокоится о своей группе. Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив. "Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!" - написал Коц в Telegram-канале.
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евгений поддубный, россия, ранение военкора поддубного в курской области
Специальная военная операция на Украине, Евгений Поддубный, Россия, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного

Военкор "Комсомольской правды" Коц: Поддубный шутит и беспокоится о своей группе

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк Евгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Евгений Поддубный . Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц рассказал, что навестил получившего ранение в Курской области Евгения Поддубного в больнице, он шутит и беспокоится о своей группе.
Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив.
«
"Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!" - написал Коц в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПоддубныйРоссияРанение военкора Поддубного в Курской области
 
 
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