https://ria.ru/20240808/voenkor-1964787385.html

Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного

Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024

Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц рассказал, что навестил получившего ранение в Курской области Евгения Поддубного в больнице, он шутит и беспокоится РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T00:01

2024-08-08T00:01

2024-08-08T02:52

специальная военная операция на украине

евгений поддубный

россия

ранение военкора поддубного в курской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964771799_0:77:3076:1807_1920x0_80_0_0_466e4819786ac46f6e92e33e825c3538.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц рассказал, что навестил получившего ранение в Курской области Евгения Поддубного в больнице, он шутит и беспокоится о своей группе. Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив. "Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!" - написал Коц в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964785980.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений поддубный, россия, ранение военкора поддубного в курской области