https://ria.ru/20240808/vgtrk-1965040135.html

В ВГТРК рассказали, как раненого Поддубного везли в больницу

В ВГТРК рассказали, как раненого Поддубного везли в больницу - РИА Новости, 08.08.2024

В ВГТРК рассказали, как раненого Поддубного везли в больницу

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был ранен в Курской области украинским беспилотником, был в сознании и говорил всю дорогу до больницы,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T20:06

2024-08-08T20:06

2024-08-08T20:17

вгтрк

евгений поддубный

ранение военкора поддубного в курской области

россия

курская область

родион мирошник

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был ранен в Курской области украинским беспилотником, был в сознании и говорил всю дорогу до больницы, сообщили в ВГТРК."Раненый в Курской области военкор ВГТРК Евгений Поддубный был в сознании и говорил всю дорогу до больницы", - говорится в сообщении.Уточняется, что телеканалу "Россия" это рассказал один из добровольцев, доставивших журналиста к врачам."Вел себя конкретно по-мужски. Никаких криков… Все, что попросил, – связаться с его женой и сказать ей, что все хорошо", – сказал доброволец.Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. В четверг военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.

https://ria.ru/20240808/travmy-1964966740.html

https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964927653.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вгтрк, евгений поддубный, ранение военкора поддубного в курской области, россия, курская область, родион мирошник