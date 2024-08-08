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В ВГТРК рассказали, как раненого Поддубного везли в больницу - РИА Новости, 08.08.2024
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20:06 08.08.2024 (обновлено: 20:17 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/vgtrk-1965040135.html
В ВГТРК рассказали, как раненого Поддубного везли в больницу
В ВГТРК рассказали, как раненого Поддубного везли в больницу - РИА Новости, 08.08.2024
В ВГТРК рассказали, как раненого Поддубного везли в больницу
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был ранен в Курской области украинским беспилотником, был в сознании и говорил всю дорогу до больницы,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:06
2024-08-08T20:17
вгтрк
евгений поддубный
ранение военкора поддубного в курской области
россия
курская область
родион мирошник
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был ранен в Курской области украинским беспилотником, был в сознании и говорил всю дорогу до больницы, сообщили в ВГТРК."Раненый в Курской области военкор ВГТРК Евгений Поддубный был в сознании и говорил всю дорогу до больницы", - говорится в сообщении.Уточняется, что телеканалу "Россия" это рассказал один из добровольцев, доставивших журналиста к врачам."Вел себя конкретно по-мужски. Никаких криков… Все, что попросил, – связаться с его женой и сказать ей, что все хорошо", – сказал доброволец.Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. В четверг военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.
https://ria.ru/20240808/travmy-1964966740.html
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вгтрк, евгений поддубный, ранение военкора поддубного в курской области, россия, курская область, родион мирошник
ВГТРК, Евгений Поддубный, Ранение военкора Поддубного в Курской области, Россия, Курская область, Родион Мирошник
В ВГТРК рассказали, как раненого Поддубного везли в больницу

ВГТРК: раненый военкор Поддубный был в сознании и говорил всю дорогу до больницу

© Фото : Поддубный. Военный корреспондент/ВКонтактеЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Поддубный. Военный корреспондент/ВКонтакте
Евгений Поддубный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был ранен в Курской области украинским беспилотником, был в сознании и говорил всю дорогу до больницы, сообщили в ВГТРК.
«
"Раненый в Курской области военкор ВГТРК Евгений Поддубный был в сознании и говорил всю дорогу до больницы", - говорится в сообщении.
Военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили в Склиф - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Директор НИИ Склифосовского рассказал о травмах военкора Поддубного
Вчера, 16:25
Уточняется, что телеканалу "Россия" это рассказал один из добровольцев, доставивших журналиста к врачам.
«
"Вел себя конкретно по-мужски. Никаких криков… Все, что попросил, – связаться с его женой и сказать ей, что все хорошо", – сказал доброволец.
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. В четверг военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.
Военкор Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Военкор раскрыл детали разговора с Поддубным, когда тот пришел в сознание
Вчера, 14:20
 
ВГТРКЕвгений ПоддубныйРанение военкора Поддубного в Курской областиРоссияКурская областьРодион Мирошник
 
 
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