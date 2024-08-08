https://ria.ru/20240808/vetnam-1964830895.html

Путин обсудил с президентом Вьетнама стратегическое партнерство

Путин обсудил с президентом Вьетнама стратегическое партнерство - РИА Новости, 08.08.2024

Путин обсудил с президентом Вьетнама стратегическое партнерство

Российский лидер Владимир Путин поздравил по телефону президента Вьетнама То Лама с избранием генсеком ЦК Компартии страны, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:31

2024-08-08T09:31

2024-08-08T11:36

политика

вьетнам

владимир путин

то лам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поздравил по телефону президента Вьетнама То Лама с избранием генсеком ЦК Компартии страны, сообщила пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама с избранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, пожелал ему успехов в партийной и государственной деятельности", — отметили в Кремле.Кроме того, Путин и президент Вьетнама подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и договорились о продолжении личных контактов."Выражено удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Российской Федерации во Вьетнам 20 июня, а также взаимодействием двух стран на международной арене, в том числе с учетом председательства России в БРИКС", — подчеркнули в пресс-службе.То Лам стал третьим лидером страны после основателя Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина, который совмещает высшую партийную и высшую государственную должности Вьетнама. До него должность генерального секретаря ЦК партии некоторое время, в 2018-2021 годах, сочетал с должностью президента Вьетнама Нгуен Фу Чонг, умерший 19 июля 2024-го. После кончины предшественника президент То Лам временно исполнял обязанности главы вьетнамской Компартии.

https://ria.ru/20240627/vostok-1955863977.html

https://ria.ru/20240626/import-1955477572.html

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, вьетнам, владимир путин, то лам