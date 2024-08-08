Путин обсудил с президентом Вьетнама стратегическое партнерство
Путин обсудил с президентом Вьетнама взаимодействие на международной арене
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поздравил по телефону президента Вьетнама То Лама с избранием генсеком ЦК Компартии страны, сообщила пресс-служба Кремля.
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"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама с избранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, пожелал ему успехов в партийной и государственной деятельности", — отметили в Кремле.
Кроме того, Путин и президент Вьетнама подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и договорились о продолжении личных контактов.
"Выражено удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Российской Федерации во Вьетнам 20 июня, а также взаимодействием двух стран на международной арене, в том числе с учетом председательства России в БРИКС", — подчеркнули в пресс-службе.
То Лам стал третьим лидером страны после основателя Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина, который совмещает высшую партийную и высшую государственную должности Вьетнама. До него должность генерального секретаря ЦК партии некоторое время, в 2018-2021 годах, сочетал с должностью президента Вьетнама Нгуен Фу Чонг, умерший 19 июля 2024-го. После кончины предшественника президент То Лам временно исполнял обязанности главы вьетнамской Компартии.