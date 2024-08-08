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Путин обсудил с президентом Вьетнама стратегическое партнерство - РИА Новости, 08.08.2024
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09:31 08.08.2024 (обновлено: 11:36 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/vetnam-1964830895.html
Путин обсудил с президентом Вьетнама стратегическое партнерство
Путин обсудил с президентом Вьетнама стратегическое партнерство - РИА Новости, 08.08.2024
Путин обсудил с президентом Вьетнама стратегическое партнерство
Российский лидер Владимир Путин поздравил по телефону президента Вьетнама То Лама с избранием генсеком ЦК Компартии страны, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:31
2024-08-08T11:36
политика
вьетнам
владимир путин
то лам
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поздравил по телефону президента Вьетнама То Лама с избранием генсеком ЦК Компартии страны, сообщила пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама с избранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, пожелал ему успехов в партийной и государственной деятельности", — отметили в Кремле.Кроме того, Путин и президент Вьетнама подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и договорились о продолжении личных контактов."Выражено удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Российской Федерации во Вьетнам 20 июня, а также взаимодействием двух стран на международной арене, в том числе с учетом председательства России в БРИКС", — подчеркнули в пресс-службе.То Лам стал третьим лидером страны после основателя Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина, который совмещает высшую партийную и высшую государственную должности Вьетнама. До него должность генерального секретаря ЦК партии некоторое время, в 2018-2021 годах, сочетал с должностью президента Вьетнама Нгуен Фу Чонг, умерший 19 июля 2024-го. После кончины предшественника президент То Лам временно исполнял обязанности главы вьетнамской Компартии.
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политика, вьетнам, владимир путин, то лам
Политика, Вьетнам, Владимир Путин, То Лам
Путин обсудил с президентом Вьетнама стратегическое партнерство

Путин обсудил с президентом Вьетнама взаимодействие на международной арене

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поздравил по телефону президента Вьетнама То Лама с избранием генсеком ЦК Компартии страны, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама с избранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, пожелал ему успехов в партийной и государственной деятельности", — отметили в Кремле.
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Кроме того, Путин и президент Вьетнама подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и договорились о продолжении личных контактов.
"Выражено удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Российской Федерации во Вьетнам 20 июня, а также взаимодействием двух стран на международной арене, в том числе с учетом председательства России в БРИКС", — подчеркнули в пресс-службе.
То Лам стал третьим лидером страны после основателя Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина, который совмещает высшую партийную и высшую государственную должности Вьетнама. До него должность генерального секретаря ЦК партии некоторое время, в 2018-2021 годах, сочетал с должностью президента Вьетнама Нгуен Фу Чонг, умерший 19 июля 2024-го. После кончины предшественника президент То Лам временно исполнял обязанности главы вьетнамской Компартии.
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