Рейтинг@Mail.ru
Вертолет с пассажирами на борту получил повреждения при посадке в Якутии - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 08.08.2024 (обновлено: 13:12 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/vertolet-1964904971.html
Вертолет с пассажирами на борту получил повреждения при посадке в Якутии
Вертолет с пассажирами на борту получил повреждения при посадке в Якутии - РИА Новости, 08.08.2024
Вертолет с пассажирами на борту получил повреждения при посадке в Якутии
Вертолет Ми-8Т с 8 пассажирами и 3 членами экипажа получил повреждения несущих винтов при посадке в Якутии, пострадавших нет, ведется проверка, сообщается в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:00
2024-08-08T13:12
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894992058_0:122:3208:1927_1920x0_80_0_0_a19abca18040c46931f47e73bf9ff4bf.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8Т с 8 пассажирами и 3 членами экипажа получил повреждения несущих винтов при посадке в Якутии, пострадавших нет, ведется проверка, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России."Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)... Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в документе.По предварительным данным, днем 8 августа в Сунтарском районе Якутии при посадке в лесу у вертолета Ми-8Т провалились шасси в грунт, из-за чего произошел крен судна вправо. Отмечается, что в результате были повреждены несущие винты и хвостовая балка. На борту судна находились три члена экипажа и восемь пассажиров, никто не пострадал. В настоящее время уточняется информация о каких-либо повреждениях воздушного судна.
https://ria.ru/20240808/mchs-1964812030.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894992058_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_3dc5dba4b7fd56d5f6fbb20b4d776766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Вертолет с пассажирами на борту получил повреждения при посадке в Якутии

Вертолет с пассажирами на борту получил повреждения винтов при посадке в Якутии

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-8. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8Т с 8 пассажирами и 3 членами экипажа получил повреждения несущих винтов при посадке в Якутии, пострадавших нет, ведется проверка, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)... Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в документе.
По предварительным данным, днем 8 августа в Сунтарском районе Якутии при посадке в лесу у вертолета Ми-8Т провалились шасси в грунт, из-за чего произошел крен судна вправо. Отмечается, что в результате были повреждены несущие винты и хвостовая балка. На борту судна находились три члена экипажа и восемь пассажиров, никто не пострадал. В настоящее время уточняется информация о каких-либо повреждениях воздушного судна.
Место падения вертолета Robinson у подножия вулкана Малый Семячик на Камчатке. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Пилот упавшего у подножия вулкана на Камчатке вертолета жив
Вчера, 07:29
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала