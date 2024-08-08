https://ria.ru/20240808/vertolet-1964904971.html
Вертолет с пассажирами на борту получил повреждения при посадке в Якутии
Вертолет с пассажирами на борту получил повреждения при посадке в Якутии - РИА Новости, 08.08.2024
Вертолет с пассажирами на борту получил повреждения при посадке в Якутии
Вертолет Ми-8Т с 8 пассажирами и 3 членами экипажа получил повреждения несущих винтов при посадке в Якутии, пострадавших нет, ведется проверка, сообщается в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:00
2024-08-08T13:00
2024-08-08T13:12
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8Т с 8 пассажирами и 3 членами экипажа получил повреждения несущих винтов при посадке в Якутии, пострадавших нет, ведется проверка, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России."Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)... Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в документе.По предварительным данным, днем 8 августа в Сунтарском районе Якутии при посадке в лесу у вертолета Ми-8Т провалились шасси в грунт, из-за чего произошел крен судна вправо. Отмечается, что в результате были повреждены несущие винты и хвостовая балка. На борту судна находились три члена экипажа и восемь пассажиров, никто не пострадал. В настоящее время уточняется информация о каких-либо повреждениях воздушного судна.
https://ria.ru/20240808/mchs-1964812030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Вертолет с пассажирами на борту получил повреждения при посадке в Якутии
Вертолет с пассажирами на борту получил повреждения винтов при посадке в Якутии