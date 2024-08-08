https://ria.ru/20240808/utilsbor-1965001957.html

Бречалов: индексация утильсбора простимулирует развитие автозаводов РФ

Бречалов: индексация утильсбора простимулирует развитие автозаводов РФ - РИА Новости, 08.08.2024

Бречалов: индексация утильсбора простимулирует развитие автозаводов РФ

Индексация утилизационного сбора позволит перенести фокус стимулирования с импорта на инвестиции в создание и развитие автозаводов внутри нашей страны, заявил... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:35

2024-08-08T17:35

2024-08-08T17:35

удмуртская республика

александр бречалов

россия

автоваз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg

УФА, 8 авг - РИА Новости. Индексация утилизационного сбора позволит перенести фокус стимулирования с импорта на инвестиции в создание и развитие автозаводов внутри нашей страны, заявил РИА Новости глава Удмуртии. Ранее в Минпромторге РФ предложили ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику в РФ до 2030 года включительно: для легковушек, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов они могут быть увеличены на 70-85% с текущего года, а затем ежегодно на 10-20%. Для дорожно-строительной техники на 15% ежегодно с 2025 до 2030 год. Сформирован соответствующий проект постановления правительства. Ранее весной с инициативой поэтапного повышения утильсбора выступал отечественный "АвтоВАЗ". Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что отечественная автомобильная промышленность успешно преодолевает санкционное давление. "Санкции со стороны недружественных государств так и не смогли остановить автозаводы в России. Производители, и в том числе, безусловно, "Автоваз", наращивают объемы производства. Так, Ижевский автозавод в мае запустил производство востребованной рынком грузопассажирской модели "ЛАДА Ларгус". В ближайшее время с конвейера сойдет самый высоколокализованный отечественный электромобиль "е-Ларгус", - рассказал он. Бречалов добавил, что "Автоваз" уже инвестировал в развитие в нескольких российских регионах около 80 миллиардов рублей. "Кроме того, есть успешный опыт, когда пришедший в Россию зарубежный производитель инвестирует миллиарды в создание и развитие производства автомобилей, двигателей, других узлов и агрегатов. Мы считаем, что такую практику привлечения внутренних и внешних инвестиций нужно стимулировать и развивать. Инвестиции в наше автомобилестроение должны быть выгоднее, чем просто ввоз в страну импортных авто. Мы уверены, что индексация утилизационного сбора как раз позволит перенести фокус стимулирования с импорта на инвестиции в создание и развитие автозаводов внутри нашей страны", - рассказал РИА Новости глава Удмуртии. Бречалов подчеркнул, что инвестиции в автопром будут способствовать росту и в других отраслях - радиоэлектронике, химической, легкой, подшипниковой промышленности и во многих смежных индустриях. Так как именно автопром с его массовым производством в сотни тысяч штук создает "якорный" спрос на продукцию указанных отраслей.

https://ria.ru/20231205/stroyka-1913962740.html

https://ria.ru/20240806/igry-1964461850.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр бречалов, россия, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто