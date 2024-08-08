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В ФРГ раскрыли, что ждет Украину после полной потери Донбасса

В ФРГ раскрыли, что ждет Украину после полной потери Донбасса - РИА Новости, 08.08.2024

В ФРГ раскрыли, что ждет Украину после полной потери Донбасса

Полное освобождение Россией Донбасса станет роковым для Украины, поскольку оно будет играть решающую роль в ходе мирных переговоров, пишет обозреватель Николас... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:25

2024-08-08T12:25

2024-08-08T12:25

в мире

донбасс

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Полное освобождение Россией Донбасса станет роковым для Украины, поскольку оно будет играть решающую роль в ходе мирных переговоров, пишет обозреватель Николас Фройнд в статье для немецкой газеты Süddeutsche Zeitung."Стратегическое значение Донбасса нельзя недооценивать. Освобождение этой территории — одна из заявленных Кремлем целей СВО", — отметил он.Фройнд также подчеркнул, что российской армии удается продвигаться в стратегически важных городах. При этом ВСУ сталкиваются с рядом серьезных проблем: недостаточное количество военных и боеприпасов, заключил эксперт.Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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донбасс

россия

украина

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в мире, донбасс, россия, украина, вооруженные силы украины