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В ФРГ раскрыли, что ждет Украину после полной потери Донбасса - РИА Новости, 08.08.2024
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12:25 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/uspekhi-1964891741.html
В ФРГ раскрыли, что ждет Украину после полной потери Донбасса
В ФРГ раскрыли, что ждет Украину после полной потери Донбасса - РИА Новости, 08.08.2024
В ФРГ раскрыли, что ждет Украину после полной потери Донбасса
Полное освобождение Россией Донбасса станет роковым для Украины, поскольку оно будет играть решающую роль в ходе мирных переговоров, пишет обозреватель Николас... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:25
2024-08-08T12:25
в мире
донбасс
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Полное освобождение Россией Донбасса станет роковым для Украины, поскольку оно будет играть решающую роль в ходе мирных переговоров, пишет обозреватель Николас Фройнд в статье для немецкой газеты Süddeutsche Zeitung."Стратегическое значение Донбасса нельзя недооценивать. Освобождение этой территории — одна из заявленных Кремлем целей СВО", — отметил он.Фройнд также подчеркнул, что российской армии удается продвигаться в стратегически важных городах. При этом ВСУ сталкиваются с рядом серьезных проблем: недостаточное количество военных и боеприпасов, заключил эксперт.Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240808/ssha-1964843885.html
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в мире, донбасс, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В ФРГ раскрыли, что ждет Украину после полной потери Донбасса

SZ: успехи ВС РФ в Донбассе станут роковыми для Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Полное освобождение Россией Донбасса станет роковым для Украины, поскольку оно будет играть решающую роль в ходе мирных переговоров, пишет обозреватель Николас Фройнд в статье для немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.
"Стратегическое значение Донбасса нельзя недооценивать. Освобождение этой территории — одна из заявленных Кремлем целей СВО", — отметил он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Фройнд также подчеркнул, что российской армии удается продвигаться в стратегически важных городах. При этом ВСУ сталкиваются с рядом серьезных проблем: недостаточное количество военных и боеприпасов, заключил эксперт.
Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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