https://ria.ru/20240808/uscherb-1964986527.html

Путин поручил оценить ущерб имуществу жителей Курской области

Путин поручил оценить ущерб имуществу жителей Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Путин поручил оценить ущерб имуществу жителей Курской области

Президент России Владимир Путин поручил руководству Курской области вместе с коллегами из различных ведомств провести работу по оценке ущерба имуществу жителей. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:59

2024-08-08T16:59

2024-08-08T17:11

курская область

происшествия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил руководству Курской области вместе с коллегами из различных ведомств провести работу по оценке ущерба имуществу жителей."Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб, пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется ввиду утрата имущества, утрата жилья, тоже в полном масштабе надо будет все это сделать. И как в таких случаях я всегда говорю, нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи", - сказал Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/smirnov-1964992526.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия, владимир путин