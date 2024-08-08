Путин поручил оценить ущерб имуществу жителей Курской области
Путин поручил властям Курской области оценить ущерб имуществу жителей
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил руководству Курской области вместе с коллегами из различных ведомств провести работу по оценке ущерба имуществу жителей.
"Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб, пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется ввиду утрата имущества, утрата жилья, тоже в полном масштабе надо будет все это сделать. И как в таких случаях я всегда говорю, нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи", - сказал Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.