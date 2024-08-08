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Путин поручил оценить ущерб имуществу жителей Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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16:59 08.08.2024 (обновлено: 17:11 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/uscherb-1964986527.html
Путин поручил оценить ущерб имуществу жителей Курской области
Путин поручил оценить ущерб имуществу жителей Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Путин поручил оценить ущерб имуществу жителей Курской области
Президент России Владимир Путин поручил руководству Курской области вместе с коллегами из различных ведомств провести работу по оценке ущерба имуществу жителей. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:59
2024-08-08T17:11
курская область
происшествия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил руководству Курской области вместе с коллегами из различных ведомств провести работу по оценке ущерба имуществу жителей."Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб, пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется ввиду утрата имущества, утрата жилья, тоже в полном масштабе надо будет все это сделать. И как в таких случаях я всегда говорю, нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи", - сказал Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/smirnov-1964992526.html
https://ria.ru/20240808/putin-1964979699.html
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курская область, происшествия, владимир путин
Курская область, Происшествия, Владимир Путин
Путин поручил оценить ущерб имуществу жителей Курской области

Путин поручил властям Курской области оценить ущерб имуществу жителей

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил руководству Курской области вместе с коллегами из различных ведомств провести работу по оценке ущерба имуществу жителей.
"Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб, пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется ввиду утрата имущества, утрата жилья, тоже в полном масштабе надо будет все это сделать. И как в таких случаях я всегда говорю, нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи", - сказал Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым.
Врио губернатора Курской области на месте пожара на одном из объектов в Курской области, начавшегося после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Врио губернатора Курской области рассказал о работе оперштаба
Вчера, 17:07
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Ситуация в Курской области требует собранности, заявил Путин
Вчера, 16:49
 
Курская областьПроисшествияВладимир Путин
 
 
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