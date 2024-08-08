Немецкий оружейный концерн обогатился на конфликте на Украине
FT: немецкий Rheinmetall извлек рекордную прибыль из-за конфликта на Украине
© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий оружейный концерн Rheinmetall
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall зафиксировал рекордное количество заказов своей продукции — на 48,6 миллиарда евро к концу июня из-за наращивания Европой оборонного потенциала в связи с конфликтом на Украине, сообщает издание Financial Times.
"Продажи в первом полугодии выросли на треть до 3,8 млрд евро, а операционная прибыль почти удвоилась до 404 млн евро на фоне роста заказов на оружие и боеприпасы", — говорится в материале.
Издание уточняет, что ключевые проекты концерна включали заказы на артиллерию для Германии и Украины, причем самым крупным заказом с начала года стал контракт с бундесвером на бронетехнику Boxer на общую сумму 2,2 миллиарда евро. Директор концерна Армин Паппегер также заявил о планах строительства ряда заводов на Украине, специализирующихся на обслуживании танков, производстве боеприпасов и средств противовоздушной обороны.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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