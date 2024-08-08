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Немецкий оружейный концерн обогатился на конфликте на Украине - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:56 08.08.2024 (обновлено: 18:43 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/ukraina-1964984099.html
Немецкий оружейный концерн обогатился на конфликте на Украине
Немецкий оружейный концерн обогатился на конфликте на Украине - РИА Новости, 08.08.2024
Немецкий оружейный концерн обогатился на конфликте на Украине
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall зафиксировал рекордное количество заказов своей продукции — на 48,6 миллиарда евро к концу июня из-за наращивания Европой РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:56
2024-08-08T18:43
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall зафиксировал рекордное количество заказов своей продукции — на 48,6 миллиарда евро к концу июня из-за наращивания Европой оборонного потенциала в связи с конфликтом на Украине, сообщает издание Financial Times."Продажи в первом полугодии выросли на треть до 3,8 млрд евро, а операционная прибыль почти удвоилась до 404 млн евро на фоне роста заказов на оружие и боеприпасы", — говорится в материале.Издание уточняет, что ключевые проекты концерна включали заказы на артиллерию для Германии и Украины, причем самым крупным заказом с начала года стал контракт с бундесвером на бронетехнику Boxer на общую сумму 2,2 миллиарда евро. Директор концерна Армин Паппегер также заявил о планах строительства ряда заводов на Украине, специализирующихся на обслуживании танков, производстве боеприпасов и средств противовоздушной обороны.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, германия, европа, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Европа, Сергей Лавров, НАТО
Немецкий оружейный концерн обогатился на конфликте на Украине

FT: немецкий Rheinmetall извлек рекордную прибыль из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий оружейный концерн Rheinmetall
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall зафиксировал рекордное количество заказов своей продукции — на 48,6 миллиарда евро к концу июня из-за наращивания Европой оборонного потенциала в связи с конфликтом на Украине, сообщает издание Financial Times.
"Продажи в первом полугодии выросли на треть до 3,8 млрд евро, а операционная прибыль почти удвоилась до 404 млн евро на фоне роста заказов на оружие и боеприпасы", — говорится в материале.
Издание уточняет, что ключевые проекты концерна включали заказы на артиллерию для Германии и Украины, причем самым крупным заказом с начала года стал контракт с бундесвером на бронетехнику Boxer на общую сумму 2,2 миллиарда евро. Директор концерна Армин Паппегер также заявил о планах строительства ряда заводов на Украине, специализирующихся на обслуживании танков, производстве боеприпасов и средств противовоздушной обороны.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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