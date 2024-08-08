https://ria.ru/20240808/ukraina-1964899753.html

МИД Украины обиделся на решение Нигера о разрыве дипотношений

МИД Украины обиделся на решение Нигера о разрыве дипотношений - РИА Новости, 08.08.2024

МИД Украины обиделся на решение Нигера о разрыве дипотношений

Власти Украины обиделись на решение Нигера о разрыве дипотношений и считают, что обвинения со стороны африканского государства не соответствуют... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:50

2024-08-08T12:50

2024-08-08T12:50

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Власти Украины обиделись на решение Нигера о разрыве дипотношений и считают, что обвинения со стороны африканского государства не соответствуют действительности, говорится в заявлении украинского МИД. Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве отношений с Киевом. МИД Украины в четверг в своем Telegram-канале опубликовал заявление, в котором говорится, что обвинения со стороны властей Нигера являются "не соответствующими действительности". При том, что ранее представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы "Вагнер", заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только". "Обидно, что власти Нигера приняли решение о расторжении дипломатических отношений с Украиной", - подчеркнули в МИД. Жители Нигера ранее заявили РИА Новости, что приветствуют решение властей страны разорвать дипломатические отношения с Украиной. Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.

https://ria.ru/20240808/zhiteli-1964802806.html

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