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В Киеве задержали подростка, подозреваемого в поджоге автомобилей ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
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11:27 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/ukraina-1964867912.html
В Киеве задержали подростка, подозреваемого в поджоге автомобилей ВСУ
В Киеве задержали подростка, подозреваемого в поджоге автомобилей ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
В Киеве задержали подростка, подозреваемого в поджоге автомобилей ВСУ
Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале заявила о задержании 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге автомобилей ВСУ в Киеве, ему грозит до... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:27
2024-08-08T11:27
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале заявила о задержании 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге автомобилей ВСУ в Киеве, ему грозит до 12 лет лишения свободы. "СБУ и Нацполиция задержали в Киеве 16-летнего молодого человека, который поджигал авто сил обороны… в Киеве", - говорится в сообщении СБУ. Подростка, как сообщается, подозревают в нарушении статей "террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный имущественный ущерб"; "препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период". Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. СБУ также утверждает, что заочно обвинила жителя РФ, который якобы курировал поджоги авто, в нарушении статьи "вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность". Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964518148.html
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в мире, киев, россия, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
В Киеве задержали подростка, подозреваемого в поджоге автомобилей ВСУ

СБУ заявила о задержании подростка, подозреваемого в поджоге автомобилей ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале заявила о задержании 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге автомобилей ВСУ в Киеве, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
"СБУ и Нацполиция задержали в Киеве 16-летнего молодого человека, который поджигал авто сил обороны… в Киеве", - говорится в сообщении СБУ.
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Подростка, как сообщается, подозревают в нарушении статей "террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный имущественный ущерб"; "препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период". Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
СБУ также утверждает, что заочно обвинила жителя РФ, который якобы курировал поджоги авто, в нарушении статьи "вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность".
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.
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