https://ria.ru/20240808/ukraina-1964867912.html

В Киеве задержали подростка, подозреваемого в поджоге автомобилей ВСУ

В Киеве задержали подростка, подозреваемого в поджоге автомобилей ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024

В Киеве задержали подростка, подозреваемого в поджоге автомобилей ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале заявила о задержании 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге автомобилей ВСУ в Киеве, ему грозит до... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:27

2024-08-08T11:27

2024-08-08T11:27

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале заявила о задержании 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге автомобилей ВСУ в Киеве, ему грозит до 12 лет лишения свободы. "СБУ и Нацполиция задержали в Киеве 16-летнего молодого человека, который поджигал авто сил обороны… в Киеве", - говорится в сообщении СБУ. Подростка, как сообщается, подозревают в нарушении статей "террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный имущественный ущерб"; "препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период". Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. СБУ также утверждает, что заочно обвинила жителя РФ, который якобы курировал поджоги авто, в нарушении статьи "вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность". Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964518148.html

https://ria.ru/20240729/odessa-1962651400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины