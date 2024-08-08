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Рогов заявил о возможном покушении на министра обороны Украины - РИА Новости, 08.08.2024
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11:05 08.08.2024 (обновлено: 14:44 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/ukraina-1964858310.html
Рогов заявил о возможном покушении на министра обороны Украины
Рогов заявил о возможном покушении на министра обороны Украины - РИА Новости, 08.08.2024
Рогов заявил о возможном покушении на министра обороны Украины
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:05
2024-08-08T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил о возможном покушении на министра обороны Украины Рустема Умерова. "Поступает информация, что на министра обороны ЗеРейха Рустема Умерова произошло покушение. В Киеве рядом с ним сработало взрывное устройство, министра увезли на скорой. Состояние пациента пока неизвестно", — написал Рогов. При этом Рогов подчеркнул, что информацию о покушении сообщил украинский блогер и она нуждается в подтверждении.
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Россия, Украина, Киев, Владимир Рогов, Рустем Умеров, В мире
Рогов заявил о возможном покушении на министра обороны Украины

Рогов заявил о возможном покушении на министра обороны Украины Рустема Умерова

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил о возможном покушении на министра обороны Украины Рустема Умерова.
"Поступает информация, что на министра обороны ЗеРейха Рустема Умерова произошло покушение. В Киеве рядом с ним сработало взрывное устройство, министра увезли на скорой. Состояние пациента пока неизвестно", — написал Рогов.
При этом Рогов подчеркнул, что информацию о покушении сообщил украинский блогер и она нуждается в подтверждении.
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