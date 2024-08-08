https://ria.ru/20240808/ukraina-1964858310.html
Рогов заявил о возможном покушении на министра обороны Украины
Рогов заявил о возможном покушении на министра обороны Украины - РИА Новости, 08.08.2024
Рогов заявил о возможном покушении на министра обороны Украины
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:05
2024-08-08T11:05
2024-08-08T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил о возможном покушении на министра обороны Украины Рустема Умерова. "Поступает информация, что на министра обороны ЗеРейха Рустема Умерова произошло покушение. В Киеве рядом с ним сработало взрывное устройство, министра увезли на скорой. Состояние пациента пока неизвестно", — написал Рогов. При этом Рогов подчеркнул, что информацию о покушении сообщил украинский блогер и она нуждается в подтверждении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, владимир рогов, рустем умеров, в мире
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Рогов заявил о возможном покушении на министра обороны Украины
Рогов заявил о возможном покушении на министра обороны Украины Рустема Умерова