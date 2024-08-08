В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской областиУкраинские пожарные на месте удара в Николаеве
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской области
Украинские пожарные на месте удара в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале утверждает, что в минувшие сутки ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.
Согласно сообщению, подконтрольная ВСУ часть Запорожской области подверглась ударам. По данным Федорова, в регионе прозвучало более 500 взрывов в 11 населенных пунктах.
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"Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - сообщил Федоров, при этом не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.