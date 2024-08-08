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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях - РИА Новости, 08.08.2024
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08:18 08.08.2024 (обновлено: 08:37 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/ukraina-1964814879.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях - РИА Новости, 08.08.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале утверждает, что в минувшие сутки ряд объектов... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T08:18
2024-08-08T08:37
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале утверждает, что в минувшие сутки ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, подконтрольная ВСУ часть Запорожской области подверглась ударам. По данным Федорова, в регионе прозвучало более 500 взрывов в 11 населенных пунктах. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - сообщил Федоров, при этом не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240806/tokmak-1964423168.html
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в мире, запорожская область, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской областиУкраинские пожарные на месте удара в Николаеве
Украинские пожарные на месте удара в Николаеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской области
Украинские пожарные на месте удара в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале утверждает, что в минувшие сутки ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.
Согласно сообщению, подконтрольная ВСУ часть Запорожской области подверглась ударам. По данным Федорова, в регионе прозвучало более 500 взрывов в 11 населенных пунктах.
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"Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - сообщил Федоров, при этом не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияКиевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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