https://ria.ru/20240808/ubiystvo-1964855452.html

Сотрудницу частного пансионата для пожилых в Ижевске заподозрили в убийстве

Сотрудницу частного пансионата для пожилых в Ижевске заподозрили в убийстве - РИА Новости, 08.08.2024

Сотрудницу частного пансионата для пожилых в Ижевске заподозрили в убийстве

Следственные органы задержали в Ижевске сотрудницу пансионата для пожилых людей и инвалидов по подозрению в избиении постоялицы учреждения, которая от... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T10:52

2024-08-08T10:52

2024-08-08T10:52

происшествия

ижевск

россия

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УФА, 8 авг - РИА Новости. Следственные органы задержали в Ижевске сотрудницу пансионата для пожилых людей и инвалидов по подозрению в избиении постоялицы учреждения, которая от полученных травм скончалась в больнице, сообщило СУСК РФ по Удмуртии. Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью 87-летней постоялицы частного пансионата для пожилых людей и инвалидов в Ижевске по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть", информирует ведомство. По данным следствия, 13 июля подозреваемая сотрудница учреждения на почве личной неприязни нанесла несколько ударов руками и ногами 87-летней постоялице пансионата, лишенной возможности самостоятельно передвигаться. Пожилая женщина с телесными повреждениями была доставлена в больницу, где несмотря на оказанную помощь 5 августа скончалась. "Подозреваемая задержана, следователем готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240807/ubiystvo-1964719308.html

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ижевск

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ижевск, россия