https://ria.ru/20240808/ubiystvo-1964855452.html
Сотрудницу частного пансионата для пожилых в Ижевске заподозрили в убийстве
Сотрудницу частного пансионата для пожилых в Ижевске заподозрили в убийстве - РИА Новости, 08.08.2024
Сотрудницу частного пансионата для пожилых в Ижевске заподозрили в убийстве
Следственные органы задержали в Ижевске сотрудницу пансионата для пожилых людей и инвалидов по подозрению в избиении постоялицы учреждения, которая от... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:52
2024-08-08T10:52
2024-08-08T10:52
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УФА, 8 авг - РИА Новости. Следственные органы задержали в Ижевске сотрудницу пансионата для пожилых людей и инвалидов по подозрению в избиении постоялицы учреждения, которая от полученных травм скончалась в больнице, сообщило СУСК РФ по Удмуртии. Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью 87-летней постоялицы частного пансионата для пожилых людей и инвалидов в Ижевске по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть", информирует ведомство. По данным следствия, 13 июля подозреваемая сотрудница учреждения на почве личной неприязни нанесла несколько ударов руками и ногами 87-летней постоялице пансионата, лишенной возможности самостоятельно передвигаться. Пожилая женщина с телесными повреждениями была доставлена в больницу, где несмотря на оказанную помощь 5 августа скончалась. "Подозреваемая задержана, следователем готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240807/ubiystvo-1964719308.html
https://ria.ru/20231103/pansionat-1907114301.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ижевск, россия
Происшествия, Ижевск, Россия
Сотрудницу частного пансионата для пожилых в Ижевске заподозрили в убийстве
Сотрудницу пансионата для пожилых в Ижевске заподозрили в убийстве постоялицы
УФА, 8 авг - РИА Новости. Следственные органы задержали в Ижевске сотрудницу пансионата для пожилых людей и инвалидов по подозрению в избиении постоялицы учреждения, которая от полученных травм скончалась в больнице, сообщило СУСК РФ по Удмуртии.
Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью 87-летней постоялицы частного пансионата для пожилых людей и инвалидов в Ижевске по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть", информирует ведомство.
По данным следствия, 13 июля подозреваемая сотрудница учреждения на почве личной неприязни нанесла несколько ударов руками и ногами 87-летней постоялице пансионата, лишенной возможности самостоятельно передвигаться. Пожилая женщина с телесными повреждениями была доставлена в больницу, где несмотря на оказанную помощь 5 августа скончалась.
"Подозреваемая задержана, следователем готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.