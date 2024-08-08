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Президент Туниса отправил в отставку премьера - РИА Новости, 08.08.2024
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01:19 08.08.2024 (обновлено: 01:45 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/tunis-1964794425.html
Президент Туниса отправил в отставку премьера
Президент Туниса отправил в отставку премьера - РИА Новости, 08.08.2024
Президент Туниса отправил в отставку премьера
Президент Туниса Каис Саид назначил главой правительства министра социальных дел Камеля Маддури и отправил в отставку с этого поста Ахмеда аль-Хашани, передает... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T01:19
2024-08-08T01:45
тунис (страна)
в мире
каис саид
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент Туниса Каис Саид назначил главой правительства министра социальных дел Камеля Маддури и отправил в отставку с этого поста Ахмеда аль-Хашани, передает тунисское агентство TAP со ссылкой на канцелярию президента."Президент Туниса Каис Саид назначил главу министерства социальных дел Камеля Маддури премьер-министром, он заменит на этом посту Ахмеда аль-Хашани", - пишет агентство.Отправленный в отставку премьер-министр аль-Хашани находился в должности с августа 2023 года, когда он заменил на этом посту Наджлю Боден Рамадан. Она в свою очередь была назначена на пост в сентябре 2021 года, вслед за политическим кризисом, вызванным массовыми протестами и роспуском парламента летом того же года. Она была первой женщиной в истории Туниса, возглавившей правительство.МВФ в декабре 2022 года приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении Тунису, который испытывает экономические трудности, кредита в размере 1,9 миллиарда долларов. Одними из условий для выделения денег является сокращение субсидий на продукты питания и энергию, а также реформирование государственных компаний. Саид заявил, что диктат со стороны МВФ, с которым страна ведет переговоры о выделении кредита, неприемлем. По его словам, выполнение требований банка приведет к большему обнищанию населения.Тунис переживает экономический кризис наряду с политическим: МВФ еще в апреле 2020 года заявлял, что экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента получения страной независимости в 1956 году. Ощутимый ущерб нанесли пандемия коронавируса и вызванное ею прекращение потока туристов в страну.
https://rsport.ria.ru/20240513/smi-1945734069.html
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тунис (страна), в мире, каис саид, мвф
Тунис (страна), В мире, Каис Саид, МВФ
Президент Туниса отправил в отставку премьера

Президент Туниса назначил премьером министра социальных дел Маддури

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид города Эль-Джем в Тунисе с амфитеатра
Вид города Эль-Джем в Тунисе с амфитеатра - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид города Эль-Джем в Тунисе с амфитеатра
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент Туниса Каис Саид назначил главой правительства министра социальных дел Камеля Маддури и отправил в отставку с этого поста Ахмеда аль-Хашани, передает тунисское агентство TAP со ссылкой на канцелярию президента.
«
"Президент Туниса Каис Саид назначил главу министерства социальных дел Камеля Маддури премьер-министром, он заменит на этом посту Ахмеда аль-Хашани", - пишет агентство.
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Отправленный в отставку премьер-министр аль-Хашани находился в должности с августа 2023 года, когда он заменил на этом посту Наджлю Боден Рамадан. Она в свою очередь была назначена на пост в сентябре 2021 года, вслед за политическим кризисом, вызванным массовыми протестами и роспуском парламента летом того же года. Она была первой женщиной в истории Туниса, возглавившей правительство.
МВФ в декабре 2022 года приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении Тунису, который испытывает экономические трудности, кредита в размере 1,9 миллиарда долларов. Одними из условий для выделения денег является сокращение субсидий на продукты питания и энергию, а также реформирование государственных компаний. Саид заявил, что диктат со стороны МВФ, с которым страна ведет переговоры о выделении кредита, неприемлем. По его словам, выполнение требований банка приведет к большему обнищанию населения.
Тунис переживает экономический кризис наряду с политическим: МВФ еще в апреле 2020 года заявлял, что экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента получения страной независимости в 1956 году. Ощутимый ущерб нанесли пандемия коронавируса и вызванное ею прекращение потока туристов в страну.
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