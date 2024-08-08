https://ria.ru/20240808/travmy-1964966740.html

Директор НИИ Склифосовского рассказал о травмах военкора Поддубного

Директор НИИ Склифосовского рассказал о травмах военкора Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024

Директор НИИ Склифосовского рассказал о травмах военкора Поддубного

Состояние раненного в Курской области военкора ВГТРК Евгения Поддубного тяжелое, но условно стабильное, сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:25

2024-08-08T16:25

2024-08-08T18:22

ранение военкора поддубного в курской области

россия

курская область

сергей петриков

евгений поддубный

вооруженные силы украины

родион мирошник

вгтрк

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Состояние раненного в Курской области военкора ВГТРК Евгения Поддубного тяжелое, но условно стабильное, сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков в интервью телеканалу "Россия 24"."Он дышит самостоятельно, это очень радует в его состоянии. Но окончательный диагноз чуть позже мы все соберем вместе, потому что много мелкой травмы, которую сейчас обследуют специалисты различных профилей — офтальмологи и оториноларингологи, но преобладает ожоговая травма", — сказал он.Медик подчеркнул, что у репортера нет повреждений головного мозга и он находится в сознании. При этом у Поддубного "все прилично" по движению и чувствительности."Поэтому в этой части все достаточно стабильно. Ожоговая травма — это такая динамичная история", — сказал Петриков.Он добавил, что в остром периоде тяжело сразу назвать процент глубоких ожогов, это выясняется в течение нескольких дней после наступления травм.Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.

https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964927653.html

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964863949.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа 2024-08-08T16:25 true PT0M51S

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ранение военкора поддубного в курской области, россия, курская область, сергей петриков, евгений поддубный, вооруженные силы украины, родион мирошник, вгтрк