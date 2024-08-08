https://ria.ru/20240808/travmy-1964966740.html
Директор НИИ Склифосовского рассказал о травмах военкора Поддубного
Директор НИИ Склифосовского рассказал о травмах военкора Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
Директор НИИ Склифосовского рассказал о травмах военкора Поддубного
Состояние раненного в Курской области военкора ВГТРК Евгения Поддубного тяжелое, но условно стабильное, сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:25
2024-08-08T16:25
2024-08-08T18:22
ранение военкора поддубного в курской области
россия
курская область
сергей петриков
евгений поддубный
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родион мирошник
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Состояние раненного в Курской области военкора ВГТРК Евгения Поддубного тяжелое, но условно стабильное, сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков в интервью телеканалу "Россия 24"."Он дышит самостоятельно, это очень радует в его состоянии. Но окончательный диагноз чуть позже мы все соберем вместе, потому что много мелкой травмы, которую сейчас обследуют специалисты различных профилей — офтальмологи и оториноларингологи, но преобладает ожоговая травма", — сказал он.Медик подчеркнул, что у репортера нет повреждений головного мозга и он находится в сознании. При этом у Поддубного "все прилично" по движению и чувствительности."Поэтому в этой части все достаточно стабильно. Ожоговая травма — это такая динамичная история", — сказал Петриков.Он добавил, что в остром периоде тяжело сразу назвать процент глубоких ожогов, это выясняется в течение нескольких дней после наступления травм.Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964927653.html
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Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
2024-08-08T16:25
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ранение военкора поддубного в курской области, россия, курская область, сергей петриков, евгений поддубный, вооруженные силы украины, родион мирошник, вгтрк
Ранение военкора Поддубного в Курской области, Россия, Курская область, Сергей Петриков, Евгений Поддубный, Вооруженные силы Украины, Родион Мирошник, ВГТРК
Директор НИИ Склифосовского рассказал о травмах военкора Поддубного
Директор НИИ имени Склифосовского назвал состояние Поддубного тяжелым