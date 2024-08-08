https://ria.ru/20240808/tramp-1965067210.html

Трамп заявил, что США потеряли уважение России и Китая

Трамп заявил, что США потеряли уважение России и Китая - РИА Новости, 08.08.2024

Трамп заявил, что США потеряли уважение России и Китая

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что Америка находятся в опасности, поскольку больше не пользуется... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T23:13

2024-08-08T23:13

2024-08-08T23:54

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сша

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россия

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что Америка находятся в опасности, поскольку больше не пользуется уважением России и Китая. "Наша страна никогда не была в такой опасности — как экономически, так и с внешней точки зрения: Россия нас не уважает, Китай нас больше не уважает", — сказал политик.Он добавил, что мир находится на грани третьей мировой войны.Кроме того, Трамп заявил, что прогнозирует значительно более сильное падение американских фондовых рынков, недавний спад — это "только начало". По его словам, "дальше будет намного хуже", поскольку американская экономика сейчас "очень-очень слаба".Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Республиканская партия официально выдвинула Трампа на пост главы государства. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240723/mask-1961561196.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024