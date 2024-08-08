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Трамп заявил, что США потеряли уважение России и Китая - РИА Новости, 08.08.2024
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23:13 08.08.2024 (обновлено: 23:54 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/tramp-1965067210.html
Трамп заявил, что США потеряли уважение России и Китая
Трамп заявил, что США потеряли уважение России и Китая - РИА Новости, 08.08.2024
Трамп заявил, что США потеряли уважение России и Китая
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что Америка находятся в опасности, поскольку больше не пользуется... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:13
2024-08-08T23:54
в мире
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россия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что Америка находятся в опасности, поскольку больше не пользуется уважением России и Китая. "Наша страна никогда не была в такой опасности — как экономически, так и с внешней точки зрения: Россия нас не уважает, Китай нас больше не уважает", — сказал политик.Он добавил, что мир находится на грани третьей мировой войны.Кроме того, Трамп заявил, что прогнозирует значительно более сильное падение американских фондовых рынков, недавний спад — это "только начало". По его словам, "дальше будет намного хуже", поскольку американская экономика сейчас "очень-очень слаба".Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Республиканская партия официально выдвинула Трампа на пост главы государства. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп заявил, что США потеряли уважение России и Китая

Трамп заявил, что США в опасности, поскольку их больше не уважают Россия и Китай

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что Америка находятся в опасности, поскольку больше не пользуется уважением России и Китая.
"Наша страна никогда не была в такой опасности — как экономически, так и с внешней точки зрения: Россия нас не уважает, Китай нас больше не уважает", — сказал политик.
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Он добавил, что мир находится на грани третьей мировой войны.
Кроме того, Трамп заявил, что прогнозирует значительно более сильное падение американских фондовых рынков, недавний спад — это "только начало". По его словам, "дальше будет намного хуже", поскольку американская экономика сейчас "очень-очень слаба".
Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Республиканская партия официально выдвинула Трампа на пост главы государства. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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В миреСШАКитайРоссияДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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