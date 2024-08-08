Глава Еврогруппы назвал возвращение Трампа серьезной проблемой для Европы
Глава Еврогруппы призвал ЕС укрепить экономику на случай победы Трампа
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава Еврогруппы и министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью в интервью агентству Блумберг заявил, что возвращение к власти в США экс-президента Дональда Трампа может стать "серьезной проблемой" для Европы, призвал ЕС усиливать экономику и сделать ее более автономной, чтобы справиться с любой неожиданностью.
"Дональд Трамп изложил совершенно иную повестку дня в отношении торговли и уровней пошлин... Мы должны продолжить углублять нашу собственную экономическую автономность, усиливать производительность нашей экономики... здесь в Европе, чтобы мы были в более сильной позиции для того, чтобы справиться с теми изменениями, которые могут исходить от Америки", - заявил он.
Донохью добавил, выбор следующего лидера США - это дело американского народа, однако Европа должна быть готова к любой неожиданности. При этом он признал, что в следующем году может "возникнуть действительно серьезная проблема".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.
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