https://ria.ru/20240808/tramp-1964836892.html

Глава Еврогруппы назвал возвращение Трампа серьезной проблемой для Европы

Глава Еврогруппы назвал возвращение Трампа серьезной проблемой для Европы - РИА Новости, 08.08.2024

Глава Еврогруппы назвал возвращение Трампа серьезной проблемой для Европы

Глава Еврогруппы и министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью в интервью агентству Блумберг заявил, что возвращение к власти в США... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:41

2024-08-08T09:41

2024-08-08T09:41

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава Еврогруппы и министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью в интервью агентству Блумберг заявил, что возвращение к власти в США экс-президента Дональда Трампа может стать "серьезной проблемой" для Европы, призвал ЕС усиливать экономику и сделать ее более автономной, чтобы справиться с любой неожиданностью. "Дональд Трамп изложил совершенно иную повестку дня в отношении торговли и уровней пошлин... Мы должны продолжить углублять нашу собственную экономическую автономность, усиливать производительность нашей экономики... здесь в Европе, чтобы мы были в более сильной позиции для того, чтобы справиться с теми изменениями, которые могут исходить от Америки", - заявил он. Донохью добавил, выбор следующего лидера США - это дело американского народа, однако Европа должна быть готова к любой неожиданности. При этом он признал, что в следующем году может "возникнуть действительно серьезная проблема". Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.

https://ria.ru/20240808/kharris-1964807678.html

https://ria.ru/20240727/evropa-1962259981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, европа, ирландия, дональд трамп, камала харрис, еврогруппа, евросоюз, в мире