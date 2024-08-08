https://ria.ru/20240808/tanki-1964926822.html

Российские военные получили партию танков с новой антидроновой защитой

Российские военные получили партию танков с новой антидроновой защитой - РИА Новости, 08.08.2024

Российские военные получили партию танков с новой антидроновой защитой

Партия модернизированных танков Т-80БВМ со специальной защитой от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов передана в войска, сообщил... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:17

2024-08-08T14:17

2024-08-08T14:19

безопасность

технологии

ростех

омсктрансмаш

уралвагонзавод

новое оружие россии

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Партия модернизированных танков Т-80БВМ со специальной защитой от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов передана в войска, сообщил "Ростех". "Омсктрансмаш" нашего концерна УВЗ отправил в армию партию модернизированных танков Т-80БВМ. Машины оснащены специальной конструкцией, состоящей из сетчатых экранов и сеток, которая защищает моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов", - говорится в сообщении госкорпорации. Ранее на Т-80БВМ начали устанавливать модуль защиты верхней полусферы башни, известный как "мангал". Также у этих танков появилась неразрывная защита направляющих колес. А благодаря динамической защите корпуса подрыв снаряда инициируется на большом удалении от основной брони, что позволяет сохранить машину, пояснили в "Ростехе". Т-80БВМ по своим характеристикам, маневренности, управляемости, скорости и защищенности превосходят имеющиеся аналоги западной военной техники, заключили в госкорпорации.

https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, ростех, омсктрансмаш, уралвагонзавод