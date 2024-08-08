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Российские военные получили партию танков с новой антидроновой защитой - РИА Новости, 08.08.2024
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Новое оружие России
 
14:17 08.08.2024 (обновлено: 14:19 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/tanki-1964926822.html
Российские военные получили партию танков с новой антидроновой защитой
Российские военные получили партию танков с новой антидроновой защитой - РИА Новости, 08.08.2024
Российские военные получили партию танков с новой антидроновой защитой
Партия модернизированных танков Т-80БВМ со специальной защитой от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов передана в войска, сообщил... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:17
2024-08-08T14:19
безопасность
технологии
ростех
омсктрансмаш
уралвагонзавод
новое оружие россии
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Партия модернизированных танков Т-80БВМ со специальной защитой от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов передана в войска, сообщил "Ростех". "Омсктрансмаш" нашего концерна УВЗ отправил в армию партию модернизированных танков Т-80БВМ. Машины оснащены специальной конструкцией, состоящей из сетчатых экранов и сеток, которая защищает моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов", - говорится в сообщении госкорпорации. Ранее на Т-80БВМ начали устанавливать модуль защиты верхней полусферы башни, известный как "мангал". Также у этих танков появилась неразрывная защита направляющих колес. А благодаря динамической защите корпуса подрыв снаряда инициируется на большом удалении от основной брони, что позволяет сохранить машину, пояснили в "Ростехе". Т-80БВМ по своим характеристикам, маневренности, управляемости, скорости и защищенности превосходят имеющиеся аналоги западной военной техники, заключили в госкорпорации.
https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html
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безопасность, технологии, ростех, омсктрансмаш, уралвагонзавод
Безопасность, Технологии, Ростех, Омсктрансмаш, Уралвагонзавод, Новое оружие России
Российские военные получили партию танков с новой антидроновой защитой

"Ростех" передал войскам партию танков Т-80БВМ с новой антидроновой защитой

© Омский завод транспортного машиностроения/ВКонтактеТанк Т-80БВМ с новой антидроновой защитой
Танк Т-80БВМ с новой антидроновой защитой - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Омский завод транспортного машиностроения/ВКонтакте
Танк Т-80БВМ с новой антидроновой защитой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Партия модернизированных танков Т-80БВМ со специальной защитой от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов передана в войска, сообщил "Ростех".
"Омсктрансмаш" нашего концерна УВЗ отправил в армию партию модернизированных танков Т-80БВМ. Машины оснащены специальной конструкцией, состоящей из сетчатых экранов и сеток, которая защищает моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов", - говорится в сообщении госкорпорации.
Ранее на Т-80БВМ начали устанавливать модуль защиты верхней полусферы башни, известный как "мангал". Также у этих танков появилась неразрывная защита направляющих колес. А благодаря динамической защите корпуса подрыв снаряда инициируется на большом удалении от основной брони, что позволяет сохранить машину, пояснили в "Ростехе".
Т-80БВМ по своим характеристикам, маневренности, управляемости, скорости и защищенности превосходят имеющиеся аналоги западной военной техники, заключили в госкорпорации.
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