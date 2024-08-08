https://ria.ru/20240808/syn-1964803392.html

Сын Байдена попросил суд исключить детали трат на проституток и порнографию

Сын Байдена попросил суд исключить детали трат на проституток и порнографию - РИА Новости, 08.08.2024

Сын Байдена попросил суд исключить детали трат на проституток и порнографию

Сын президента США Хантер Байден просит суд в штате Калифорния исключить из рассмотрения дела о налоговых преступлениях подробности его "экстравагантной" жизни, РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T04:16

2024-08-08T04:16

2024-08-08T04:16

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден просит суд в штате Калифорния исключить из рассмотрения дела о налоговых преступлениях подробности его "экстравагантной" жизни, включая траты на проституток, порнографию и стриптиз-клубы, сообщила американская прокуратура. "Ответчик стремится исключить любое "доказательство, свидетельское показание или отсылку к его предполагаемому "экстравагантному" образу жизни в рассматриваемый период времени, а также любые непристойные подробности о деньгах, потраченных на личные расходы, включая ссылки секс-работниц, развлечения для взрослых, членство в секс-клубах, порнографию и стриптиз-клубы", - указано в судебном документе. Как утверждают следователи во главе со спецпрокурором Дэвидом Вайсом, Хантер Байден пытается сделать это в досудебном порядке, несмотря на возражение обвинителей. "Соединенные Штаты Америки посредством своего советника настоящим возражают против досудебного ходатайства ответчика об исключении отсылки к его экстравагантному образу жизни и того, что ответчик называет "непристойными подробностями о тратах на личные расходы", - говорится в заявлении прокуроров. Хантеру Байдену предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. Он настаивает на своей невиновности.

https://ria.ru/20240613/bayden-1952731485.html

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в мире, калифорния, сша, хантер байден