https://ria.ru/20240808/svo-1964913549.html
Группировка "Север" уничтожила до 415 солдат ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 415 солдат ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
Группировка "Север" уничтожила до 415 солдат ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 415 военных в зоне действия сил российской группировки "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:25
2024-08-08T13:25
2024-08-08T13:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
волчанск
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960288858_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_f006fbd8e8c0e85f94085218205af55b.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 415 военных в зоне действия сил российской группировки "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Беловоды, Юнаковка Сумской области, Волчанск Харьковской области и Дарьино Курской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 415 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, 12 пикапов, три 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964914541.html
россия
волчанск
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960288858_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_0c84caaa190a41a5a84012914fc72abb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, волчанск, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Волчанск, Сумская область
Группировка "Север" уничтожила до 415 солдат ВСУ
МО: бойцы "Севера" за сутки уничтожили до 415 солдат ВСУ, 4 танка, 14 БТР
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
ВСУ за сутки потеряли до 415 военных в зоне действия сил российской группировки "Север", сообщило министерство обороны РФ
.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Беловоды, Юнаковка Сумской области, Волчанск Харьковской области и Дарьино Курской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 415 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, 12 пикапов, три 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает Минобороны РФ.