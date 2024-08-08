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Группировка "Север" уничтожила до 415 солдат ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
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13:25 08.08.2024 (обновлено: 13:27 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/svo-1964913549.html
Группировка "Север" уничтожила до 415 солдат ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 415 солдат ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
Группировка "Север" уничтожила до 415 солдат ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 415 военных в зоне действия сил российской группировки "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:25
2024-08-08T13:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
волчанск
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 415 военных в зоне действия сил российской группировки "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Беловоды, Юнаковка Сумской области, Волчанск Харьковской области и Дарьино Курской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 415 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, 12 пикапов, три 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, волчанск, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Волчанск, Сумская область
Группировка "Север" уничтожила до 415 солдат ВСУ

МО: бойцы "Севера" за сутки уничтожили до 415 солдат ВСУ, 4 танка, 14 БТР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 415 военных в зоне действия сил российской группировки "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Беловоды, Юнаковка Сумской области, Волчанск Харьковской области и Дарьино Курской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 415 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, 12 пикапов, три 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает Минобороны РФ.
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