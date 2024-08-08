https://ria.ru/20240808/svo-1964913549.html

Группировка "Север" уничтожила до 415 солдат ВСУ

Группировка "Север" уничтожила до 415 солдат ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024

Группировка "Север" уничтожила до 415 солдат ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 415 военных в зоне действия сил российской группировки "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:25

2024-08-08T13:25

2024-08-08T13:27

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 415 военных в зоне действия сил российской группировки "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Беловоды, Юнаковка Сумской области, Волчанск Харьковской области и Дарьино Курской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 415 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, 12 пикапов, три 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964914541.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, волчанск, сумская область