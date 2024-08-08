https://ria.ru/20240808/svift-1964792581.html

В Вене отменили концерты Тейлор Свифт после сообщений о планах теракта

В Вене отменили концерты Тейлор Свифт после сообщений о планах теракта - РИА Новости, 08.08.2024

В Вене отменили концерты Тейлор Свифт после сообщений о планах теракта

Три предстоящих концерта американской поп-певицы Тейлор Свифт в Вене отменены после сообщений австрийских силовиков о планах совершения теракта на стадионе, где РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T00:59

2024-08-08T00:59

2024-08-08T00:59

культура

вена

австрия

россия

тейлор свифт (певица)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914197447_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bc7c93ebeaa1fc32ea35f85a940488e.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Три предстоящих концерта американской поп-певицы Тейлор Свифт в Вене отменены после сообщений австрийских силовиков о планах совершения теракта на стадионе, где она должна была выступить, сообщил австрийский организатор мероприятий Barracuda Music. Концерты Тейлор Свифт в рамках турне Eras должны были пройти в Вене 8, 9 и 10 августа на стадионе Ernst Happel. "После подтверждения от правительственных чиновников о планировавшемся террористическом нападении на стадион Ernst Happel, у нас не остается выбора, кроме как отменить три запланированных концерта (Тейлор Свифт - ред.) в целях безопасности", - говорится в заявлении организатора на официальном сайте. Организатор отметил, что деньги за билеты на концерты будут автоматически возвращены зрителям в течение десяти рабочих дней. Ранее глава департамента МВД Австрии по вопросам общественной безопасности Франц Руф сообщил, что правоохранители в австрийском городе Терниц задержали в среду 19-летнего гражданина Австрии, которого подозревают в планировании теракта в Вене. По данным силовиков, в фокусе его внимания мог находиться концерт Тейлор Свифт. Руф уточнил, что 19-летний подозреваемый в июле "радикализировался" и "поклялся в верности нынешнему лидеру ИГ*, а в его квартире были обнаружены элементы для изготовления взрывчатого вещества.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240710/svift-1958754360.html

вена

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вена, австрия, россия, тейлор свифт (певица)