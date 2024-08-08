В Вене отменили концерты Тейлор Свифт после сообщений о планах теракта
Три концерта Тейлор Свифт в Вене отменены после сообщений о планах теракта
© AP Photo / Natacha PisarenkoПевица Тейлор Свифт
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Певица Тейлор Свифт. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Три предстоящих концерта американской поп-певицы Тейлор Свифт в Вене отменены после сообщений австрийских силовиков о планах совершения теракта на стадионе, где она должна была выступить, сообщил австрийский организатор мероприятий Barracuda Music.
Концерты Тейлор Свифт в рамках турне Eras должны были пройти в Вене 8, 9 и 10 августа на стадионе Ernst Happel.
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"После подтверждения от правительственных чиновников о планировавшемся террористическом нападении на стадион Ernst Happel, у нас не остается выбора, кроме как отменить три запланированных концерта (Тейлор Свифт - ред.) в целях безопасности", - говорится в заявлении организатора на официальном сайте.
Организатор отметил, что деньги за билеты на концерты будут автоматически возвращены зрителям в течение десяти рабочих дней.
Ранее глава департамента МВД Австрии по вопросам общественной безопасности Франц Руф сообщил, что правоохранители в австрийском городе Терниц задержали в среду 19-летнего гражданина Австрии, которого подозревают в планировании теракта в Вене. По данным силовиков, в фокусе его внимания мог находиться концерт Тейлор Свифт. Руф уточнил, что 19-летний подозреваемый в июле "радикализировался" и "поклялся в верности нынешнему лидеру ИГ*, а в его квартире были обнаружены элементы для изготовления взрывчатого вещества.
* Террористическая организация, запрещенная в России